Broumovský klášter hostí exotickou výstavu. Prolínají se na ní dva světy, spojené jednou vášní

Ozvěna předurčuje, že jsme ve zvláštních prostorách. Konkrétně s Pavlou Semerákovou, kurátorkou vzdělávacích programů broumovského kláštera. „Tento prostor se jmenuje lapidárium a tvoří ji dětská galerie. Před mnoha lety zde byla prádelna. Ale my jsme si prostor přejmenovali a využíváme ho k výstavám. Dohromady jej tvoří tři sály, kam instalujeme výstavy zejména pro děti."

Už v první místnosti se nachází zvláštní prvky. Jinak tady ale nic jiného není. „První místnost je využívána především na workshopy. Tedy musí tu být nějaký prostor, aby se sem vešly všechny děti a mohly tvořit. Ale to asi není úplně primární záměr, proč to má takto působit. Prostor se dál line až do poslední místnosti a celá instalace má svůj začátek a konec," usmívá se Pavla Semeráková.

A hned doplňuje. „Bylo by asi mnohem lepší, kdyby vás výstavou provedla sama autorka Karíma Al-Mukhtarová nebo kurátor Radek Wohlmuth. Ale bohužel oba jsou z Prahy." Karíma, tak zní exotické jméno autorky současné výstavy. A už ve druhé výstavní místnosti je ta exotika znát. „Mladá autorka Karíma je hodně zajímavý člověk. Všechny ty objekty vlastně tvoří nějaké příběhy a útržky z jejího života."

Vyšívání pro děti

Čím výstava oslovuje? „Hodně rozvíjí téma identity. Chceme, aby se děti naučily chodit a dívat na výstavy. Protože v dnešní době přibližovat současné umění a zejména v lokalitě, kde se nacházíme, to není úplně jednoduché. A pro menší děti je tu potom také ochutnávka vyšívání a šití. To už dnes děti asi také moc neznají," myslí si Semeráková.

„Mám teď zkušenost se svojí dcerou, která si šije koně. Není tak veliký, jako ten na výstavě, který má přes tři metry. Ale máme tu střihy na malé koníky. Ty si mohou děti sami ušít," popisuje kurátorka.

Co děti na výstavě zajímá nejvíc? „Samozřejmě onen obrovský kůň, protože se na něm chtějí děti zhoupnout. Dá se na něj opatrně po schůdkách vylézt," dodává.

Kdo by si chtěl prohlédnout prostor, kde se prolíná muslimský a náš český svět, má příležitost zajít do lapidária broumovského kláštera až do 20. března 2020.