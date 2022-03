Herec Bruce Willis ze zdravotních důvodů ukončil svoji kariéru. Má nemoc ovlivňující schopnost mluvit

„Chtěli jsme jako rodina sdílet s Bruceovými skvělými podporovateli, že náš milovaný Bruce se potýká s určitými zdravotními problémy a nedávno mu byla diagnostikována afázie, která poznamenává jeho kognitivní schopnosti,“ píše se ve vyjádření rodiny.

„V důsledku toho, a po pečlivém zvažování, Bruce zanechává své kariéry, která pro něj mnoho znamenala,“ pokračuje příspěvek na instagramovém profilu hercovy dcery Rumer Willisové.

Afázie vzniká v důsledku poškození mozku, například po mozkové cévní příhodě, úrazu hlavy, či nádorovém onemocnění. Vyskytuje se v různých podobách podle toho, jaká část mozku byla poškozena, a projevuje se různě, od lehkých poruch vybavování slov až po úplnou ztrátu řeči a rozumění.

Hvězdnou kariéru Bruce Willise v polovině 80. let minulého století odstartovala role v komediálně pojatém detektivním seriálu Měsíční svit, největší slávu mu ale přinesli různí akční hrdinové. Hlavně životem omlácený policajt John McClane z pětidílné série Smrtonosná past, kterému ovšem zdatně sekunduje třeba Joe Hallenbeck z filmu Poslední skaut (1991). Willis ale několikrát také ukázal, že zvládne zahrát i vážnější party.

Z jeho filmografie se vymyká zejména psychiatr Malcolm Crowe z mysteriózního dramatu Šestý smysl, který v roce 1999 natočil režisér M. Night Shyamalan. Role dětského psychiatra sice zpočátku vzbuzovala spíše ironické poznámky filmových publicistů na adresu Willisových hereckých schopností, výsledek však překonal všechna očekávání. Na první pohled nenápadný duchařský thriller se zařadil mezi hity filmové sezony a dodnes mu patří primát Willisova komerčně nejúspěšnějšího snímku.

Famufest proběhne ve znamení ‚setkání'. Už ve středu odstartuje multižánrový filmový festival Číst článek

Willis se objevil také v dalších kritikou příznivě přijatých filmech, podobný part jako v Šestém smyslu už ale nedostal. Režiséři – ať už Quentin Tarantino v Pulp Fiction (1994), Terry Gilliam ve sci-fi 12 opic (1995), Luc Besson v Pátém elementu (1997) nebo Robert Rodriguez a Frank Miller v Sin City (2005) - ho ale obsazovali hlavně do známého typu drsňáka. Ať už boxera, vězně vyslaného do minulosti zastavit epidemii, taxikáře z budoucnosti nebo cynického detektiva z komiksu.

V poslední době ale neměl na role příliš štěstí. Organizátoři americké filmové anticeny Zlatá malina letos dokonce vytvořili zvláštní kategorii jen pro Willise. Loni se totiž objevil v osmi převážně nízkorozpočtových filmech, které na specializovaném serveru Rotten Tomatoes od filmových kritiků nedostaly hodnocení vyšší než 20 procent.

Satira na konec světa, boj o koření i Romeo a Julie v New Yorku. 10 filmů, které bojují o Oscara Číst článek

Herec se narodil v německém Idar-Obersteinu americkému vojákovi a německé matce. Když mu byly dva roky, rodina se přestěhovala do New Jersey. Po rozvodu rodičů odešel Bruce v 16 letech z domova a živil se jako barman, dělník, obsluha u benzinové pumpy, zkoušel to ale ta jako soukromý detektiv. Zlom v jeho životě nastal, když ho přátelé přemluvili, aby to aspoň zkusil s herectvím.

V Hollywoodu 80. let proslul Bruce Willis také svým poměrně divokým životním stylem a milostnými eskapádami. Z jednoho takového románku se nakonec po tříměsíční známosti vyklubala svatba s herečkou Demi Mooreovou. Jejich vztah vydržel 13 let a skončil v roce 2000 rozvodem.

Oba bývalí manželé se však i nadále stýkají a společně vychovali tři dcery. V březnu 2009 se Willis znovu oženil - jeho vyvolenou je o 22 let mladší modelka Emma Hemingová, se kterou má další dvě dcery.