Festival Metronome se opět o rok posune. Čeští zpěváci a divadla ale stále doufají v letní sezonu

S výjimkou krátké pauzy během minulého léta zůstávají už rok zavřená divadla i koncertní sály. Přesto doufají, že v létě už se s příznivci setkají, zatím ale pokyny od vlády nedostaly. „Je pro nás důležité, abychom věděli výhled - kdy a za jakých podmínek budeme moci hrát," řekl mluvčí pražského Studia DVA Tomáš Přenosil. Hudební festivaly ale nejsou optimistické. Třeba zástupci Metronome Radiožurnálu prozradili, že se festival opět o rok posune. Praha 10:56 18. března 2021

Hudební festivaly se navzdory koronaviru připravují na letošní sezonu, ale oproti minulému roku jsou v přípravách o dost opatrnější. Třeba organizátoři Colours of Ostrava věří, že v polovině července fanoušky přivítají, ale vzkazují, že ty přípravy jsou „v rozumné a hospodárné míře”.

Zároveň ale mají už připravený i plán B, tedy buď přesunutí festivalu do online světa, nebo opět o další rok.

Festival Metronome, který je jedním z prvních v letní sezoně, už oznámil, že pravidelnou akci na pražském výstavišti opět o rok posune.

„Důvody jsou jasné, do června je blízko. My jsme sice optimisté, myslíme si, že možná v květnu nebo v červnu by už mohli probíhat nějaké kulturní akce. Ale takto rozsáhlý festival, jeden z těch největších v Česku, není možné zrealizovat v takto krátkém čase, když není jisté, jestli ta akce bude,“ vysvětlil ředitel festivalu David Gaydečka.

„Minimálně teď můžu slíbit, že chystáme dvě překvapení. V průběhu dubna chystáme jedno velké překvapení, doufám, že ho fanoušci ocení jako odměnu za tu trpělivost,“ podotkl.

Koncert Stinga na festivalu Metronome před čtyřmi lety | Foto: Vojtěch Florian | Zdroj: Brainzone.cz

Čeští zpěváci v popředí

Fanoušci si letos nicméně měli letos naživo poslechnout například Celine Dion, skupinu A-ha nebo RnB zpěváka a trojnásobného držitele Grammy Weekenda. Už teď ale víme, že tyto velké hvězdy do Česka letos nedorazí a odsouvají už odsunuté koncerty až na rok 2022. Již zakoupené vstupenky samozřejmě zůstávají v platnosti.

Některé koncerty by se letos ale přeci jen mohli uskutečnit, podle předsedy Asociace hudebního průmyslu a šéfa agentury Live Nation Roberta Porkerta ale půjde především o české interprety.

„Domácí, tuzemské kapely mají podle mého názoru šanci na podzim pár koncertů v menších sálech odehrát. Ale velcí zahraniční umělci už teď masově přemýšlejí o tom, že přesunou koncerty na rok 2022. To totiž není o jednom koncertu, ale je to celé evropské turné, které se musí poskládat. Pokud v Česku, Itálii, Německu nebude situace stoprocentně dobrá, tak tyhle kapely prostě do Evropy nepřijedou.“

Porkert také doplnil, že fanoušci jsou zatím trpěliví, protože ví, že přesouvání koncertů není chyba kapely nebo interpreta. A vstupenky, které si koupili třeba už před dvěma lety, si tak nechávají a ve většině případů je nevrací.

‚Rádi se přizpůsobíme’

Kdy a za jakých podmínek by mohly otevřít, zajímá také představitele českých divadel. Když nepočítáme krátkou letní přestávku v minulém roce, tak jsou stále bez diváků. Žádný konkrétní plán ale zatím nemají a neznají.

Podle mluvčího pražského Studia DVA Tomáše Přenosila nejde divadlo otevřít ze dne na den. „Pro znovunastartování kultury v Česku jsou nejdůležitější informace a plánování. Divadlo ze dne na den neotevřete. Kromě obligátního očkování je pro nás důležité, abychom věděli výhled - kdy a za jakých podmínek budeme moci hrát. Rádi se přizpůsobíme,“ říká.

Kontakt s divákem ale chce Studio DVA udržet, na letní sezonu tak připravuje řadu novinek.

„Léto je něco, k čemu se upínáme. Rádi bychom metropolitní Léto hereckých osobností začali už prvního června a hrát bychom chtěli až do konce srpna. V Praze, kromě tradičního místa na Vyšehradě, otevřeme ještě další dvě scény jedno na Výstavišti v Holešovicích a také na Libeňském zámečku,“ řekl mluvčí Tomáš Přenosil.

Diváci si ale mohou kulturní zážitky alespoň částečně vynahrazovat už teď a to v online prostředí. Jsou to většinou divadelní představení, které scény streamují díky nově nakoupeným kamerám. Diváci mají mnohdy možnost se díky internetu podívat také do zákulisí divadel a třeba Národní divadlo spustilo svůj vlastní podcast s herci, ale taky tvůrci inscenací. První scénou, která se do online světa přesně před rokem přesunula, jsou Jatka 78.