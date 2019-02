Silná témata a politika. Cenu Ferdinanda Peroutky získali Jaroslav Kmenta a Ondřej Kundra

Novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky si za rok 2018 odnesli redaktoři Jaroslav Kmenta z časopisu Reportér a Ondřej Kundra z týdeníku Respekt. Kmenta, který do roku 2013 působil v Mladé Frontě Dnes, byl oceněn především za svůj vhled do české politiky. Kundra si cenu převzal především za to, že se věnuje silným tématům a nenechá se jimi rozčarovat.

