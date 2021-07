Televizní ceny Emmy: nejvíce nominací posbíraly seriály Koruna a The Mandalorian

Nejvíce nominací na americké televizní ceny Emmy mají letos Koruna a The Mandalorian, tedy dva seriály produkované streamovacími platformami. Tituly od Netflixu, resp. Disney+ budou mít šanci vyhrát až 24 ocenění, uvádí světové zpravodajské agentury. Vyhlašování vítězů v hlavních kategoriích je naplánováno na 19. září. Los Angeles 19:55 13. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvíce nominací na americké televizní ceny Emmy mají letos Koruna a The Mandalorian. | Foto: Kyle Grillot | Zdroj: Reuters

Koruna, jejímž hlavním hrdinou je britská královská rodina v čele s Alžbětou II., si mimo jiné vysloužila čtvrtou nominaci v kategorii nejlepší dramatický seriál. Loňská čtvrtá série posunula děj blíže k současnosti a točila se okolo vztahu prince Charlese a Diany Spencerové.

Podle agentury AP se produkci Netflixu po vypuštění posledních deseti epizod skýtá dosud největší šance na první vítězství v hlavní kategorii cen Emmy pro dramata.

The Mandalorian, který navazuje na filmovou sérii o Hvězdných válkách, za sebou má zatím dvě série. Také se dostal mezi osmičku uchazečů o cenu pro nejlepší dramatický seriál, kterou doplňují Bridgerton, Lovecraft Country, The Boys, Pose, Příběh služebnice a Tohle jsme my.

Mezi komediálními tituly nominacím vévodí seriál Ted Lasso o stejnojmenném kouči amerického fotbalu, který začne v Anglii trénovat místní fotbalový tým. Produkt platformy Apple TV+ soutěží o ocenění v celkem 20 kategoriích. Nominován byl na nejlepší komediální seriál, hlavní hvězda Jason Sudeikis je zase mezi pěticí kandidátů na cenu za výkon v hlavní roli komediálního díla.

„Nominace potvrdily rychlý vzestup streamování,“ píše AP. „Ve třech hlavních kategoriích - drama, komedie a minisérie, - se prosadil pouze pořad Tohle jsme my od televize NBC a black-ish od ABC,“ dodává agentura.

S řadou nových ocenění mohou ze 73. ročníku cen Emmy odejít také tvůrci Příběhu služebnice, který získal nominace v 21 kategoriích. Výběr vítězů je nyní v rukách 25.000 hlasujících členů americké televizní akademie, jejichž rozhodnutí mají být v září na rozdíl od loňského ročníku oznámena za přítomnosti hostů.

Loni byl nejlepším dramatickým seriálem zvolen Boj o moc (Succession), hlavní cenu v komediální části soutěže si odnesl kanadský sitcom Schitt’s Creek.