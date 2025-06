České audiovizuální projekty dostaly loni z EU 107 milionů. Rekordní je podpora producentů

Čeští žadatelé o podporu z unijního programu Kreativní Evropa Media (KEM) loni dostali na své audiovizuální projekty téměř 107,5 milionu korun, což je oproti roku 2023 asi o 40 procent víc. Rekordní částku přes 37 milionů korun, tedy více než třetinu rozdělovaných peněz, získali čeští producenti. Novinářům to v úterý ředitelka kanceláře KEM Vlaďka Chytilová. Praha 12:49 10. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z filmu Amerikánka | Foto: Martin Douba | Zdroj: Bioscop

Podpora se týkala nových filmových i televizních projektů, distribuce evropských filmů, sítě filmových festivalů nebo inovativního animačního projektu.

Producenti uspěli s projekty 37 hraných, dokumentárních a animovaných filmů. „Rekordní částka pro české producenty je velkým úspěchem a v celoevropském srovnání ČR patří vzhledem ke své velikosti k nejúspěšnějším zemím,“ uvedla Chytilová.

Loni mělo premiéru několik filmů, které vznikly díky podpoře evropského programu a které dostaly filmové ceny - snímky Rok vdovy a Amerikánka, animovaný film Život k sežrání nebo dokument Ještě nejsem, kým chci být.

Podporu Kreativní Evropy Media dostal také debut režisérky a scenáristky Zuzany Kirchnerové Karavan. Na český film, který se po více než 30 letech objevil v oficiálním programu festivalu v Cannes, uvolnila mezinárodní porota peníze už v roce 2019. Jen díky tomu mohl Karavan podle producentky Dagmar Sedláčkové vůbec vzniknout. Neuspěla totiž se žádostí ke státnímu fondu.

Zásadní je podle Sedláčkové dobře zpracovat podrobnou žádost evropskému programu. „Pomáhá to o projektu přemýšlet do hloubky, ponořit se do něj,“ uvedla producentka. Nová generace se podle Chytilové naučila dobře své projekty obhájit v mezinárodním kontextu, což je velký rozdíl proti minulosti.

Peníze pro produkci umožní, aby režisérka Daria Kashcheeva, která získala Českého lva za nejlepší studentský film, mohla natočit svůj celovečerní debut. Kombinace hraného a animovaného filmu má pracovní název They/Them. Na nových filmech pracují také režiséři Peter Kerekes, Veronika Lišková a Kristina Dufková.

Projekt Kreativní Evropa Media podporuje i distribuci. Distributoři loni z programu získali asi 16,3 milionu korun. Na výrobu televizního a on-line obsahu šlo 6,1 milionu korun. Celková podpora mezinárodních filmových festivalů v Česku činila zhruba 13,5 milionu korun. Dostal ji liberecký Anifilm, festival dokumentárních filmů Ji.hlava, Zlín Film Festival a Letní filmová škola Uherské Hradiště pro síť Archiv Film Festival Network.

Další peníze z programu Kreativní Evropa šly na podporu propagace evropských audiovizuálních děl, filmů VOD (Video On Demand, na vyžádání) a také na inovace. V nich uspěl projekt Animation Hub, který tvoří internetovou knihovnu animovaných děl.

Česká republika se do programu Kreativní Evropa Media zapojila v roce 2002. Česká audiovize z něj získala do roku 2024 celkem 53,4 milionů eur (přes 1,32 miliardy korun). Program má sedmileté cykly, současný trvá do roku 2027.