České Budějovice budou v roce 2028 Evropským hlavním městem kultury. Zaznívá ale už i kritika

Trvale udržitelný rozvoj, nespočet akcí i téměř půl miliardy korun – to vše by měl Českým Budějovicím přinést titul Evropského hlavního města kultury roku 2028. Přestože do té doby zbývá ještě dlouhá doba, už teď zaznívají pochybnosti o přínosu titulu, a to i od některých lidí z kulturní oblasti ve městě. České Budějovice 20:51 19. října 2023

„Jde skutečně o udržitelnost a nastavení dlouhodobých procesů, kdy se rozhoduje na základě neustálého učení se, zlepšování, ale třeba i dat, a vytváření prostředí, kde se bude dlouhodobě dařit všem aktérům. Proto je podle nás důležité nastavovat spolupráce, které vydrží i po roce 2028,“ vysvětluje Lucie Barnat z českobudějovického organizačního týmu, co znamená pojem permakultura, který je hlavním tématem kandidatury krajského města.

Přehrát 00:00 / 00:00 České Budějovice jako Evropské hlavní město kultury 2028. Přímou řeč Českého rozhlasu České Budějovice moderuje Matěj Vodička

Nejbližší velkou akcí spojenou s titulem Evropského hlavního města kultury bude podle ní v příštím roce první ročník bienále Jihočeského divadla.

„Bude se pořádat s dalšími divadelními organizacemi a půjde o celosezonní přehlídku ve veřejném prostoru, v přírodě, na netradičních místech, která by měla přilákat návštěvníky z regionu i zahraničí,“ upřesňuje.

Zčásti kriticky se k projektu staví kurátor českobudějovického Domu umění a výtvarník Michal Škoda.

Především je podle něj nejisté, že budou všechny peníze spojené s kandidaturou investované správně.

‚Úsměvný‘ ptačí sněm

Zároveň má pochybnosti o úrovni kulturní scény v krajském městě.

„Byl bych hodně opatrný s tím uvažovat o Budějovicích jako o kulturním městě. To není kritika mířená na někoho. Myslím, že tady jsou jiné priority a že kultura úplně na růžích ustláno nemá. Pokud se to změní, tak to bude skvělé,“ říká.

V dosavadní přípravě kandidatury také Michal Škoda postrádá konkrétní a výrazné projekty, které by měly větší dopad třeba přímo na obyvatele města.

„Jedním z výstupů je jakýsi ptačí sněm, výroba, prodej a rozdávání ptačích budek. To mi přijde úsměvné. Takové věci dělá kdejaký okrašlovací spolek v Horní Dolní a my se s tím teď cpeme do Evropského hlavního města kultury. Myslím, že to není správná cesta,“ uvádí.

Celý pořad Přímá řeč na téma České Budějovice jako Evropské hlavní město kultury 2028 si poslechněte v audiu v úvodu článku. Připravil Matěj Vodička. Hosty jsou Lucie Barnat, členka organizačního týmu, a kurátor a výtvarník Michal Škoda.