Česko má nové logo. Zjednodušili jsme heraldického lva a zachovali jeho bojovnost, popisuje Najbrt
Od příštího roku budou státní instituce mluvit stejnou řečí, alespoň po vizuální stránce. Nové logo vzešlo ze studia Aleše Najbrta. „Zadání mělo poměrně přísné mantinely a nedávalo nám moc veliký prostor. Musel to být bílý lev na červeném pokladu,“ přibližuje grafický designér pro Český rozhlas Plus.
„Proto jsme vytvořili obdélník, poměrně jednoduchý štít. Vycházeli jsme z malého státního znaku heraldika Jiřího Loudy, ale zjednodušovali jsme to. Důležité pro nás bylo, aby to fungovalo i ve velkém zmenšení a pořád ho bylo možné vizuálně číst,“ poukazuje host Osobnosti Plus.
„Zároveň jsme chtěli zachovat i bojovnost lva, jeho výraz, drápy. A také jsme zvětšili korunku, kterou má na hlavě. Pohyb lva pro nás byl důležitý,“ přibližuje, nad čím ve studiu přemýšleli. Lva ale oproti malému státnímu znaku zjednodušili.
Autorem návrhu je grafik Jakub Spurný, který ve Studiu Najbrt pracuje. Kolektivu při tvorbě českého vizuálu pomohlo, že už měli zkušenost s heraldickými znaky i s tvorbou loga. Z jejich dílny mimo jiné pochází ostravské logo s výraznými vykřičníky.
Nové české logo doplňuje také písmo, jehož autorem je typograf Tomáš Brousil. „Do jisté míry vychází z klasického tvarosloví, ale mělo by působit relativně současně. Doufejme, že vydrží delší dobu,“ doplňuje Najbrt.
Známka? Horší dvojka
Pokud všechno půjde, jak má, logo z Najbrtova studia i písmo budou představovat jednotná vizuální styl státní správy. „Ta značka by měla obsáhnout poměrně široký záběr. Myslím, že se to vryje do paměti lidí i v zahraničí. U nás to může pomoci určitému sebevědomí lidí,“ vysvětluje grafický designér.
Sám ale ještě není schopný vyjmenovat, kde všude se tento český lev objeví. „Začíná to u vizitek, dopisních papírů, ale bude se to samozřejmě objevovat na výstavních stáncích, na budovách ministerstev a dalších organizací, vznikne merch a také se to určitě objeví na webech. Samozřejmě se to bude vyměňovat postupně,“ očekává Najbrt.
V průzkumu agentury NMS dali oslovené Češi a Česky novému logu známku dva mínus.
„To je dobrý,“ reaguje grafický designér a dodává: „Vždycky jsou lidé u něčeho nového překvapení. Já mám ale pocit, že reakce máme relativně pozitivní. Možná i díky tomu, že pracujeme se lvem, kterého všichni znají. Není to žádná revoluce, nepřišli jsme s ničím novým.“
