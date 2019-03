UNESCO souhlasí s návrhem ministra. Českokrumlovská točna zůstane dalších šest let v zámecké zahradě

Ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD navrhl památkovému ústavu prodloužení nájemní smlouvy do roku 2025. Počítá také s vyhlášením architektonické soutěže na novou podobu točny, která by mohla změnit i kapacitu míst. Jeho návrh přijalo také vedení UNESCO v Paříži, řekl ministr Staněk Radiožurnálu. Český Krumlov 12:05 16. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Otáčivé hlediště divadla v zahradě českokrumlovského zámku. | Foto: Petr Mlch | Zdroj: ČTK

„Bude potřeba dokončit výběr organizátora mezinárodní architektonické soutěže, a potom společně s vyhlašovatelem, což je město České Budějovice, připravit složení poroty a podmínky soutěže,“ vysvětlil Staněk.

„Myslím, že by bylo velkým úspěchem, pokud by se nám do dvou let podařilo ukončit tuto architektonickou soutěž a mít na stole návrhy k řešení umístění točny v zahradě,“ dodal.

Areál hradu a zámku byl zapsán na seznam UNESCO v roce 1992. Od té doby nejen politici ale i památkáři kritizují umístění točny v historickém komplexu. Díky oblibě a tradici se ale letos na jaře rozhodlo, že divadlo zůstane na svém místě, pouze změní podobu.

Přírodní plenérové divadlo v Českém Krumlově se obousměrně otáčí kolem své osy a umožňuje divákům vnímat dění na jevišti panoramaticky. Nová točna, která je umístěná v zahradách místního hradu a zámku od roku 1994, má kapacitu 644 diváků. U zrodu té původní stáli divadelní architekt a scénograf Joan Brehms a režisér Jihočeského divadla Otto Haas. První inscenace, Weisenbornova hra Ztracená tvář, se zde odehrála 9. června 1958.