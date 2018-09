Vysílání odrazem z vesmíru. Český rozhlas Dvojka v rámci experimentu uvede hru podle Julese Verna

Francouzský spisovatel sci-fi Jules Verne byl velký snílek. Přesto si asi nikdy nepomyslel, že by se jeho hrdinové dostali na Měsíc i ve skutečnosti. Vždyť svůj román Ze Země na Měsíc psal ve století páry, 104 let před tím, než se na Měsíc poprvé dostal člověk. V neděli 16. září 2018 na Měsíc Vernovi hrdinové skutečně poletí, a to díky Českému rozhlasu Dvojka.

Živě hraná rozhlasová hra bude totiž poprvé v historii přenášena na Měsíc, a to v reálném čase. Poslouchat ji tímto unikátním způsobem budou moci všichni radioamatéři, kteří na to mají vybavení. Ostatní zájemci zaslechnou signál z Měsíce přímo ve vysílání Českého rozhlasu 16. září po 20.00.

Jediný u nás

V České republice existuje prakticky jen jediný člověk, který dokáže vyslat k Měsíci rozhlasové vysílání prostřednictvím radiové vlny tak silné, aby její odraz byl poslouchatelný. Jmenuje se Zdeněk Samek a na zahradě svého domku nedaleko Prahy si postavil obří anténu o průměru 10 metrů. Ta dokáže vyslat k Měsíci radiové vlny na frekvenci 1296 MHz.

Tato anténa bude vysílat hru na oblohu do prostoru o průměru 7 měsíčních úplňků. Od Měsíce se odrazí asi 15 procent signálu, takže na Zemi se signál vrátí v podstatně zhoršené kvalitě. Protože jedna anténa nedokáže zároveň vysílat a přijímat, bude signál z Měsíce přijímat František Střihavka pracující s radioteleskopem Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Panské vsi.

Radioamatéři světa, zbystřete

Abychom lépe přiblížili kosmické vzdálenosti: Měsíc v tu chvíli bude od Země vzdálen přes 397 000 kilometrů. Celkovou vzdálenost tam a zpět, tedy cca 794 000 kilometrů urazí signál za 2,5 sekundy. Z tohoto důvodu hru uslyšíte s mírným zpožděním. Poslouchat mohou všichni radioamatéři na světě, kteří mají v tu chvíli Měsíc nad obzorem.

Jules Verne už má na Měsíci svůj kráter o průměru 146 kilometrů. 190 let od spisovatelova narození dojde k dalšímu milníku – k Měsíci dorazí hrdinové románu Ze Země na Měsíc – prostřednictvím radiových vln šířících signál Českého rozhlasu Dvojky.

Český rozhlas Dvojka bude rozhlasovou hru Ze Země na Měsíc natáčet a vysílat živě i ve videu, záznam najdete na Facebooku a YouTube kanále.