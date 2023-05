Technika, která psala dějiny. V Národním technickém muzeu začala výstava o historii Českého rozhlasu

Mixážní pult, ze kterého znělo volání o pomoc při nacistické okupaci, nebo mikrofon, do kterého mluvil první rozhlasový reportér. To je jen zlomek z tisíců vzácných exponátů, které nově vystavuje Národní technické muzeum. Výstava, která připomíná sté výročí od zahájení rozhlasového vysílání v Česku, potrvá do konce roku.

Praha 7:00 17. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít