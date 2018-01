Při obnově chaty Libušín se využije jen zlomek původních částí. Nelze je kvůli statice znovu použít

Z původního vyhořelého Libušína se v obnovené stavbě na Pustevnách použije jen asi desetina původní stavby. V úterý to oznámil Milan Gesierich, technický náměstek Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které památku spravuje. Zbylé části nelze kvůli statice objektu implementovat zpět. Rožnov pod Radhoštěm 23:17 30. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Probíhající renovace vyhořelého Libušína | Foto: Michal Polášek

Obnova památky postavené v roce 1899 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče by měla skončit příští rok, stavba začala loni v červnu. Libušín původně sloužil jako restaurace a patřil k symbolům beskydských Pusteven. Před čtyřmi lety ale objekt vyhořel. V úterý si stavbu prohlédl ministr kultury v demisi Ilja Šmíd (za ANO).

„Původně jsme mysleli, že toho zachráníme víc. Ale jak se začaly obnažovat ty shořelé prvky, ze statického hlediska jsme nebyli schopni ty prvky sem navrátit,“ uvedl Gesierich, podle kterého se zachránilo jen málo z výzdoby. „Dokumentaci ale máme, chceme to navrátit do původního stavu,“ dodal.

Nyní již stojí levá část objektu, která je také zastřešená – místo šindele je zatím igelit. Pravá část, vlastní Libušín, je postaven do výšky asi tří metrů. „Velká část je ale už vyrobená a poskládaná v hale v Bystřičce. Tesaři vytvářejí další prvky. Jakmile počasí dovolí, připravená skládačka se tady složí,“ uvedl ředitel muzea Jindřich Ondruš. Nový Libušín by měl být hotový asi za rok a půl, poté se bude v soutěži vybírat provozovatel. Obnova by měla vyjít na 100 milionů korun.

Šmíd v úterý řekl, že Libušín zná a v minulosti na Pustevnách byl. „Když jsem zaslechl o tom, že Libušín vyhořel, byla to tragédie nejen pro Valachy a Valašsko, ale pro všechny, pro celou republiku. Jsem moc rád, že se to vrací do původního stavu a možná to bude ještě lepší,“ uvedl.

Libušín, obrys střechy se zaměří kvůli rekonstrukci | Foto: Roman Verner