Svět počítačových her z minulého století připomíná výstava Retrogaming v chomutovském muzeu

Příznivci graficky vyspělých počítačových her si mohou v Oblastním muzeu v Chomutově vyzkoušet, jak se takové hry hrály a jak vypadaly v 80. a 90. letech 20. století. Výstava Retrogaming kromě hraní her samotných přibližuje i počítačovou techniku té doby. A je o ni velký zájem. Chomutov 14:46 15. dubna 2022

Karlovi i Vláďovi je 16 let. V době, kdy bowling, který hrají, znamenal vrchol počítačové zábavy, byli jejich rodiče dětmi. „Baví mě to. A to žijeme v době, kdy jsou ty hry graficky vyspělejší. Perfektní, na tu dobu,“ shodují se.

Jen o kousek dál hraje Jindra střílečku Doom z počátku 90. let. „Náhodou, na to, že je to starý, se mi to líbí. Jasně že to má omezené ovládání klávesnicí a myší, i přesto to je akce,“ konstatuje.

Výstava Retrogaming nabízí hlavně hernu s několika počítači a desítkami historických počítačových her. To ale rozhodně není všechno.

„Na výstavě můžeme vidět počítače, počítačovou techniku, komponenty, datová média a veškerou související techniku od počátků – to znamená zhruba od konce 60. let 20. století, až do zhruba 90. let 20. století,“ popsala kurátorka výstavy Renáta Klucová.

„Školy mají velký zájem a díky tomu, že ta výstava trvá tři měsíce, tak tu není takový nával, že by tu byly tři školy denně – krásně se to rozprostře, každý den zhruba jedna škola. Veřejnost má také velký zájem. Obrovský zájem je, a to jsme nečekali, i o sobotách – to je tady herna v podstatě celou otevírací dobu permanentně v provozu,“ shrnuje Klucová.

Výstava Retrogaming s možností zahrát si kultovní hry konce 20. století potrvá v Oblastním muzeu v Chomutově do 12. června.