Chrudimské loutkařské muzeum se přestěhovalo na internet. Zájemce prohlídkou provede maňásek

Když vy nemůžete k nám, půjdeme my k vám. Tak by se dala popsat nová nabídka loutkářského muzea v Chrudimi. Stejně jako ostatní podobná zařízení muselo zavřít kvůli opatřením proti koronavirové nákaze. Muzejníci se proto soustředí na internet a sociální sítě. Zájemci si můžou vyzkoušet virtuální prohlídku v doprovodu užvaněného maňáska, nebo se ponořit do historie a archivů v roli badatele, který hledá loutkoherecké perly.

