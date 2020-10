‚Můžete chtít slyšet vlídné slovo, vtip, pohádku.‘ Cirk La Putyka zřídí telefonní ústřednu se členy souboru

Cirk La Putyka reaguje na koronavirová opatření neumožňující tvorbu živých kulturních událostí zřízením telefonní ústředny se členy souboru. Zájemci se v neděli a v pondělí navečer mohou spojit s některým ze šesti herců, hudebníků a bavičů a jejich hostů. Speciální telefonický happening u Cirku La Putyka a prostoru Jatka78 dostal název Ústředna78. Za organizátory o tom informoval Jiří Sedlák. Praha 13:37 24. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cirk La Putyka v době nucené pauzy uvedl několik představení i pořadů Backstage a Homework na sociálních sítích a odehrál několik desítek vystoupení ve veřejném prostoru pod hlavičkou #kulturunezastavis (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Smyslem akce je pobavit, rozveselit, zahřát u srdce, zazpívat, pokecat si, cokoliv je možné. Můžete zavolat svým oblíbeným hercům a ptát se jich úplně na cokoliv, co vás napadne - co přes den dělali, jaké je jejich oblíbené jídlo, anebo chtít slyšet vlídné slovo, vtip, pohádku. Je to jenom na vás, s čím přijdete,“ uvedl principál souboru Rosťa Novák ml.

V neděli mezi 18.00 a 20.00 k telefonu zasedne například moderátorka Lucie Výborná, v pondělí členové divadla Vosto5. Telefonní hovor na čísle 245 007 117 je omezen na sedm minut a obsah zůstává čistě na volajícím a volaném. Hovory, jak jsou všichni na začátku upozorněni, budou nahrávány a živě formou mixu vysílány během videostreamu z happeningu na sociálních sítích souboru a divadla.

Cena telefonického hovoru je podle tarifu volajícího. Videostream se koná v rámci platformy (A)sleep, která od 12. října nonstop vysílá z prázdného sálu divadla Jatka78. Více informací je na www.laputyka.cz.

V rámci současných protipandemických opatření soubor přesunul všechna představení inscenace Honey plánované do konce října. Zatím jsou ponechány v prodeji vstupenky na listopadová představení La Putyka a Biograf i prosincové Roots. Cirk La Putyka už dříve kvůli koronaviru přesunul projekt Cesty na duben 2021. Představení bude provázet dějinami cirkusu.

Soubor nového cirkusu Cirk La Putyka zahájil sezonu 1. září obnovenou premiérou svého představení Memories of Fools. Inscenace loni měla téměř 180 repríz v berlínském divadle Chamäleon Theatre, letos od března měla naplánované uvádění v Praze, do kterého ale zasáhl koronavirus.

Cirk La Putyka v době nucené pauzy uvedl několik představení i pořadů Backstage a Homework na sociálních sítích a odehrál několik desítek vystoupení ve veřejném prostoru pod hlavičkou #kulturunezastavis, do nichž se zapojilo přes 60 účinkujících a konaly se až na 16 různých místech v jeden den.