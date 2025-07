Co potřebuje kultura k přežití? Poslechněte si druhou část desáté debaty Česko 2025

Loni přes ministerstvo kultury prošlo necelých 17 miliard, letos je to 21,5 miliardy. Z těchto výdajů je ale třeba odečíst ještě pravidelné finanční náhrady a příspěvky církvím. Ty vyjdou stát letos na 3,8 miliardy korun. Další desítky miliard korun pak posílají na kulturu také kraje a obce. Jak by mělo tuzemskou kulturu podporovat ministerstvo kultury? I na to se ptal v debatě Radiožurnálu Česko: 2025 moderátor sedmi politických expertů.

ČESKO 2025 Karlovy Vary 15:45 14. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít