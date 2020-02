Křídla pro Coldplay. Dokument odhaluje spolupráci české umělkyně se světoznámou britskou skupinou

Její obraz má u sebe doma zpěvák Mick Jagger, ale taky britská královna Alžběta II. nebo zpěváci skupiny Coldplay. Právě světoznámá britská skupina si tvorbu české umělkyně Míly Fürstové natolik oblíbila, že si od ní nechala navrhnout obal desky. Dokument o této hodnotné spolupráci měl premiéru v pražském Rudolfinu. Praha 11:43 3. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Míla Fürstová spolupracovala se skupinou Coldplay na jejich albu z roku 2014. | Zdroj: Aerofilms

Dvořákovým sálem pražského Rudolfina tentokrát nezněla vážná hudba, ale na filmovém plátně se promítal dokument „Křídla pro Coldplay“ o výtvarnici Míle Fürstové. Ve snímku režiséra Petera Hirjaka se objevuje nejen nejbližší rodina české výtvarnice, ale mimo jiné taky světoznámý frontman skupiny Coldplay Chris Martin.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Česká výtvarnice Míla Fürstová spolupracovala i s britskými Coldplay. Její dokument měl v Praze premiéru

Fürstová se v Čechách na školu nedostala. Neúspěch ji ale nezastavil. Na premiéru více než hodinu a půl dlouhého dokumentu o spolupráci české výtvarnice se známou britskou skupinou se do pražského Rudolfina přišly podívat stovky nadšených fanoušků.

Vypráví se v něm nejen o spolupráci Fürstové s Chrisem Martinem a skupinou Coldplay, ale režisér se vrací i k autorčině dětství, prožitém zčásti ve vesničce na Pelhřimovsku s ani ne 700 obyvateli. S kamerou za ní přijel ale také přímo do londýnského ateliéru.

„Zaujal mě ten příběh holky z vesnice na Vysočině, která se svojí pílí, pracovitostí a talentem vypracovala tak, že nakonec spolupracovala s jednou z nejslavnějších kapel současnosti,“ říká režisér Peter Hirjak, který při natáčení neváhal být někdy trochu osobní.

Křídla pro Coldplay

To podle jejích vlastních slov introvertní Fürstovou někdy trochu znejišťovalo. „Pro celou rodinu to byla velmi citlivá záležitost, protože se tam objeví i věci, které jsou skutečně na tělo,“ popisuje výtvarnice. „Koukám, že jsem na sebe prozradila úplně všechno.“ Hned po konci premiéry se ale usměvavá a spokojená umělkyně v nápadných třpytivých šatech postavil před nedočkavou frontu fanoušků, kteří si s ní povídali nejen o tom, co ve filmu viděli.

Ghost Stories

Etching

65 x 80 cm

Edition of 25

Hand printed and signed by Mila Fürstová#wingsforcoldplay #art #etching pic.twitter.com/tfhBED3moJ — Mila Furstova (@MilaFurstova) December 13, 2018

„Když ten film vidím, tak ho zase vnímám jako silné umělecké dílo, které Petr vytvořil,“ dodává Fürstová. Po filmu následovala i dlouhá autogramiáda a večer se nesl ve slavnostním duchu. „Večer jsem si užila naplno a ještě dlouho se mi o něm bude zdát. Kdyby mi před pár lety někdo řekl, že se tohle stane, tak bych mu naprosto nevěřila,“ usmívá se.

Píseň A Sky Full of Stars od Coldplay nakonec byla jednou z jedenácti skladeb, které na desce Ghost Stories z roku 2014 vyšly. Fürstová pro ni vytvořila nejen obal – dvě obrovská křídla – ale také další kresby a grafiky, které dodnes tvoří vizuální doprovod na mnohatisícových koncertech britské skupiny.