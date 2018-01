Future Islands nebo Calexico. Colours of Ostrava představuje další vystupující

Na Colours of Ostrava vystoupí americké kapely Future Islands a Calexico. Na festival v Dolních Vítkovicích dorazí i islandská skupina Kaleo. Další novinkou v programu je vystoupení berlínského DJ a producenta Paula Kalkbrennera. Ve středu to řekl mluvčí festivalu Jiří Sedlák. Ostrava 21:06 24. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Nově zveřejněná jména potvrzují žánrovou pestrost, kterou náš návštěvník zažije. V tomto případě od tanečního optimistického popu přes blues-rock, sofistikovanou elektroniku až po indie-rock smíchaný s mexickou hudbou,“ řekla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Kapela Future Islands z amerického Baltimoru od vzniku v roce 2006 odehrála stovky koncertů a vydala tři alba. „Islandští Kaleo žijí v americkém Austinu, zpívají anglicky, název kapely převzali z havajštiny, hrají delta blues, rock, countryfolk a obdivují klasiku z 50. a 60. let,“ řekl Sedlák. Jejich skladbu si do televizního seriálu Vinyl vyžádal Mick Jagger, loni hráli jako předkapela Rolling Stones na turné.

Členové kapely Calexico, která pochází z amerického Tucsonu nedaleko mexických hranic, hrají rock, surf, jazz i alternativní country. Blízko mají i k tradičním mexickým a latinskoamerickým stylům. Jejich skladby zazněly ve filmech i televizních seriálech.

„Jméno Paula Kalkbrennera se v Německu začalo hodně skloňovat v roce 2008, kdy klubová kina uchvátil snímek Berlin Calling, příběh o dokonalém souznění i tvrdém střetu undergroundové elektroniky se světem tvrdých drog. Paul Kalkbrenner nevytvořil pouze intenzivní soundtrack k tomuto indie filmu, podařilo se mu také zhudebnit specifickou atmosféru celé tepající metropole,“ uvedl mluvčí festivalu.

Festival Colours of Ostrava se uskuteční od 18. do 21. července v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Mezi dříve potvrzenými jmény jsou London Grammar, Joss Stone, George Ezra, Ziggy Marley, Aurora, Cigarettes After Sex, Beth Ditto, Jon Hopkins Live, Oumou Sangaré, Jóhann Jóhannsson či Slaves.