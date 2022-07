Průmyslové památky, zoo i centrum Ostravy. Fanoušci z Colours of Ostrava míří i za hranice festivalu

„Přijeli jsme z Pardubic, v Ostravě jsme ještě nikdy nebyli. Přijeli jsme hlavně na Twenty One Pilots,“ říkají návštěvníci Colours of Ostrava na výletě Gita a Filip. Jejich cíl byl jasný: ostravská zoo nabízí účastníkům festivalu slevu na vstupné.

Podle mluvčí Šárky Novákové ale celkovou letní návštěvnost výrazně nezvyšují. „Většinou jsme to měli ohraničené délkou trvání festivalu, ale protože byl zájem i v neděli, kdy ještě spousta lidí zůstává v Ostravě, tak jsme prodloužili slevu až do neděle,“ popisuje.

Další návštěvníci Katka s Filipem přijeli z Prahy. „Přijeli jsme na celý festival, chceme tady zůstat až do neděle, doufám, že zvládneme odjet. Budeme se chtít podívat na tu rozhlednu, vítkovickou věž. Pojedeme taky do Ostravy, kde si dáme oběd a podíváme se,“ prozrazují své plány.

Právě lidé s náramky byli často vidět na předzahrádkách restaurací a kaváren během dopoledne. Kvůli návštěvníkům festivalu některé podniky v centru města také prodloužily otevírací dobu v nočních hodinách.

Hvězda třetího dne

Hlavní hvězdou třetího dne bude americká zpěvačka LP. Vedle celosvětově známých hitů jako Lost On You nebo Girls Go Wild zahraje LP fanouškům také písně ze svého nejnovějšího alba Churches. Na něm najdeme třeba i singl Angels, o kterém zpěvačka mluvila mimo jiné i v rozhovoru pro Radiožurnál z loňského prosince.

„V hlavě se mi občas dějou náhodné věci, pak přijdu do studia a najednou ze mě něco vyleze. Je to do jisté míry i tím, že se obklopuji zajímavými lidmi a skvělými hudebníky

Kromě LP v pátek vystoupí třeba také norská kapela Wardruna nebo český hudebník 7krát3.