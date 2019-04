Z dolu, kde točil Duklu 61, se Ondříček vydal na čerstvý vzduch. V Březnici natáčí film o Zátopkových

V české sportovní historii není snad známější manželský pár než Dana a Emil Zátopkovi. Společně vybojovali pro Československou atletiku několik olympijských medailí. Svým příběhem inspirovali režiséra Davida Ondříčka.

"Mě nějakých způsobem fascinuje osoba Emila Zátopka. Nejenom ta sportovní kariéra, ale i ta jeho neuvěřitelná povaha, která se tak trochu vymyká naší klasický český povaze. A ten jeho optimismus a přístup k životu," říká tvůrce nového filmu.

Emil Zátopek začínal pracovat na konci třicátých let v obuvnické továrně Tomáše Baťi ve Zlíně. Tam běžel také svůj první závod. Během několika let pak pokořil několik českých rekordů a díky tomu byl v roce 1946 vybrán do reprezentačního týmu na mistrovství Evropy v atletice.

V té době se poznal také se svou budoucí manželkou Danou Ingorovou. Bylo to na závodech v Kutné Hoře, kde vyhrála soutěž v hodu oštěpem. Tvůrce si ale pro natáčení vybral stadion v Březnici kousek od Příbrami. 'Stadionů, které by vypadaly jako ve čtyřicátých letech je u nás strašně málo. Březnice je skvělá, že ty úpravy nemusely být tak velké a ten stadion je sám fotogenický.' říká David Ondříček.

Odstáté uši a oholené čelo

Čtyřnásobného olympijského vítěze ztvární herec Václav Neužil, který se na roli připravuje už tři roky. „David Ondříček mě kontaktoval asi před pěti nebo šesti lety a mluvili jsme spolu o Emilu Zátopkovi. Následně jsem nastoupil do docela tvrdého tréninku. Natáčení se ale tenkrát posunulo, takže jsem pak dva roky zase netrénoval. A teď od ledna trénuju zase naplno,“ vysvětluje představitel hlavní role.

Své postavě se herec přiblížil i vzhledem. Za uši mu připevnili odnímatelné kolíčky a nad čelem si musel oholit také část vlasů. 'Budu s tím žít docela dost dlouho. Více méně do konce kalendářního roku.'

Oštěpařku Danu Zátopkovou si zahraje Martha Issová, kterou na prvním natáčení ale trápil studený vítr. 'Bylo by to mnohem lepší, kdyby dnes krásné počasí, ale trávit tuhle zimu tady v trenkách a v tričku není úplně nejlepší. Zároveň je to ale zábavný,'

S přípravou na roli ji pomáhala oštěpařka Barbora Špotáková. 'Začala jsem trénovat s Rudolfem Černým na Dukle. Ten je bývalý a současný trenér Báry Špotákové, která mě občas taky koučuje na těch trénincích, protože se tam potkáváme,' říká Marta Issová.

Režisér David Ondříček chce mít film o Zátopkových hotový před Letní olympiádou v Tokiu, která bude příští rok v červenci.