Stypkova kapela dokončila jeho rozpracovanou desku Dýchej. Skládá se z 11 písní, podle kapely jsou o naději

„Deska vznikala tři roky, ale točilo se od minulého podzimu, kdy už jsme věděli co konkrétně chceme. Měli jsme za cíl album dodělat. Když už jsme měli finální podobu, tak jsme se museli zaradovat, jak moc se to povedlo. Jestliže deska Neboj byla o strachu, tak Dýchej je o naději,“ říká Radiožurnálu o nové desce bubeník Matěj Drabina.

Na desce Dýchej je 11 nových písní. U samotného začátku natáčení byl i Martin Červinka, který Davida Stypku objevil. I on až teď objevuje některé skryté souvislosti a sdělení, které ani on sám netušil.

„A to mě úplně šokovalo, protože když posloucháte s přestávkou tři roky dokola stále stejné písničky, tak si myslíte, že o nich víte všechno. A ukázalo se, že když se změní souvislosti a dokončí se to, tak ty písničky dostanou další rozměr. Další krok je takový, že si přečtete texty. To jsem udělal a zjistil jsem, že ty texty mají ještě něco jiného, než jsem si myslel,“ popisuje Radiožurnálu.

Jedna z písní se jmenuje Růže, kde David Stypka prosí, ať mu vesmír pomůže. „David měl přítelkyni, kterou miloval a měl tři děti. Měl skvěle nastartovanou kariéru, o tom vždycky snil. Píseň Růže je vlastně jedna z věcí, která je napsaná s nadhledem a myslím si, že i s jistou dávkou humoru. A to je pro Davida trochu atypické. Ale i takové písně na albu jsou,“ doplňuje Martin Červinka.

Podle bubeníka Bandjeez čas ukáže, jestli nějaké další písně s hlasem Davida Stypky vydají - nevylučuje, že by v šuplíku mohly být ještě další. A fanoušci se už příští rok v únoru dočkají speciálního vzpomínkového koncertu v O2 universum - na něm písně Davida Stypky zazpívají jeho přátelé z hudební branže.