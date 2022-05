Při oslavách dne muzeí čeká příchozí doprovodný program, ale i možnost přispět na Ukrajinu

Muzea a další kulturní instituce ve středu oslaví Mezinárodní den muzeí a nabízejí při tom vstup do expozic zdarma. Připravují doprovodné programy nebo komentované prohlídky, někde prodlužují otevírací dobu. Mezinárodní den muzeí se slaví od roku 1977, jeho letošní motto je Síla muzeí. Česká muzea letos prosí všechny návštěvníky, aby formou dobrovolného vstupného přispěli na záchranu památek ničených a ohrožovaných válkou na Ukrajině. Praha 15:20 17. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U příležitosti letošního dne muzeí se koná sbírka na záchranu ohroženého kulturního dědictví na Ukrajině. Na snímku zničené mariupolské divadlo. | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Oslavy Mezinárodního dne muzeí zastřešuje Mezinárodní rada muzeí (International Council of Museums, ICOM), nevládní nezisková organizace založená v roce 1946 v Paříži.

Český výbor této organizace vyzval u příležitosti letošního dne muzeí ke sbírce na záchranu ohroženého kulturního dědictví na Ukrajině. Zapojit se může kdokoliv. Stačí přispět libovolnou částkou do sbírky prostřednictvím transparentního účtu.

Do sbírky se zapojí třeba Národní muzeum. „Kulturní dědictví na Ukrajině je poškozováno a ničeno válečnými operacemi i cílenými vojenskými útoky. Ukrajinští muzejníci se mnohdy i s nasazením vlastních životů snaží toto kulturní dědictví chránit, sbírky evakuovat a ukládat do bezpečí. Česká muzea se snaží ukrajinským muzeím v současné situaci pomoci dodávkami potřebného materiálu. Moc prosím všechny naše návštěvníky, aby nás v této snaze podpořili,“ řekl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Na Mezinárodní den muzeí budou v objektech i na webových stránkách a sociálních sítích v muzeích v České republice dostupné veškeré informace včetně čísla účtu a QR kódu, jehož prostřednictvím budou moci návštěvníci přispět a uhradit dobrovolné vstupné. Účet bude v provozu i po akci. Každý tedy může zaslat libovolnou částku bez ohledu na to, zda se do muzea zdarma podívá, či nikoliv.

Hvězdy září pro Ukrajinu

Národní muzeum u příležitosti spuštění sbírky pořádá v úterý benefiční večer Hvězdy září pro Ukrajinu. Komponovaný večer sbírku symbolicky otevře ztvárněním klasické i moderní ukrajinské kultury v podání ukrajinských i českých umělců. I zde budou moci příchozí přispět na účet a podpořit tak záchranu ukrajinských památek.

Sbírku podporují i Národní galerie Praha, Národní technické muzeum, Moravské zemské muzeum, Slezské zemské muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Technické muzeum v Brně, Židovské muzeum v Praze či Muzeum hlavního města Prahy.

Volný vstup do všech poboček, tedy do hlavní budovy, na expozici Český kubismus v Domě U Černé Matky Boží, do Galerie Josefa Sudka i na zámek Kamenice nad Lipou, bude mít ve středu i Uměleckoprůmyslové muzeum, které se také připojí k iniciativě Mezinárodní rady muzeí.

Národní galerie Praha nabízí volný vstup do všech sbírkových expozic a také prodlužuje otevírací dobu do 20.00. Zájemci mohou navštívit expozice Středověké umění v Čechách a střední Evropě 1200–1550 v klášteře sv. Anežky, expozici Staří mistři, která je ve Schwarzenberském a Šternberském paláci a expozice 1796–1918: Umění dlouhého století a 1918–1938: První republika ve Veletržním paláci.

Každá ze sbírkových expozic bude doplněna o komentovanou prohlídku. Více o doprovodném programu najdete na ngprague.cz.