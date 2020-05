Hrát či nehrát? Většina divadel kvůli nejasným vládním nařízením zatím neotevře

Tento týden se v divadlech po dvouměsíční pauze začalo zkoušet. Někde oprašují starší inscenace, jinde připravují premiéry na novou sezonu. I když mohou při účasti maximálně jedné stovky lidí od pondělí 11. května hrát, neotevřou. Každá druhá řada v sále prázdná, diváci s rouškami na obličeji sedící ob sedadlo, testování účinkujících na nemoc covid-19 a jiná omezení. Praha 16:16 8. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Divadelníky limituje omezený počet diváků v hledišti a do rozjezdu končící sezony se příliš nehrnou. Radiožurnál oslovil napříč celou republikou asi tři desítky zástupců divadelních domů a bez ohledu na to, zda je zřizuje ministerstvo kultury, kraje, města nebo soukromý majitel, argumenty mají takřka totožné – nevyplatí se nám to a neznáme detaily podmínek, protože doporučení ministerstev mohou mít různý výklad.

Kulturní tipy v době koronaviru: Mňága a Žďorp, raper Marpo nebo představení Divadla v Celetné Číst článek

Vhodná terapie do této doby

Populární Studio Dva už tuto sezonu neplánuje hrát. Podle zástupce soukromé pražské scény Tomáše Přenosila mají sál určený pro stovky lidí a z desítek prodaných lístků nezaplatí ani základní provoz. Radiožurnálu ale řekl, že během června chtějí hrát na letní scéně Vyšehrad – tam uvedou premiéru komedie Petera Quiltera Duety v hlavních rolích s Monikou Absolonovou a Filipem Blažkem, režisérem inscenace bude Jakub Nvota.

„Už jsme tady tento týden v divadle začali oprašovat rozjeté zkoušky na Duety a taky tu Eva Holubová začala připravovat Gogolova Revizora. Eva Holubová hru ruského klasika režíruje a také upravila text. V premiéru doufáme v srpnu,“ řekl Přenosil.

„Už se na vás moc těšíme, přijďte se podívat, divadlo je vhodná terapie do této doby,“ vzkazuje jeden z účinkujících Bob Klepl.

Soukromá i dotovaná divadel

Kulturní tipy v době koronaviru: fontána v národních barvách, muzikál Mauglí i koncert filharmonie Číst článek

Jednou z mála pražských příspěvkových scén, která se chystá ještě do konce této sezóny hrát, je Švandovo divadlo. Jak Radiožurnálu potvrdil jeho ředitel Daniel Hrbek - otevřít brány divákům by chtěl nejdřív od 25. května a vedle vlastního repertoáru tu plánuje zařadit na program i některé inscenace soukromého komorního divadla Ungelt.

Stejně jako je Švandovo divadlo, tak i Divadlo na Vinohradech je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy. Umělecký šéf a režisér vinohradské scény Juraj Deák spolu se souborem zahájil čtené zkoušky nové inscenace Balada pro banditu.

„Konečně po tom dlouhém koronavirovém půstu jsme všichni s velkou chutí začali zkoušet text Milana Uhdeho, který je stále aktuální, protože vypráví příběh vychytralého obchodníka, který umí lovit v kalných vodách, příběh o směšné a neschopné vrchnosti, ale hlavně příběh o velké lásce, která umí člověka potrápit,“ řekl k tématu hry Deák.

Premiéra hry Milana Uhdeho a Miloše Štědroně měla být 22. května, text proslavila stejnojmenná inscenace brněnského Divadla Husa na provázku, ve vinohradském zpracování v hlavních rolích Nikoly Šuhaje Loupežníka a Eržiky vystoupí Marek Lambora a Tereza Císařová.

Divadlo na Vinohradech zahájilo předprodej na nadcházející sezonu a na své diváky se těší od září.

V podobném duchu se nesou plány také ředitele pražského Divadla pod Palmovkou Michala Langa, který je ale rád, že už začaly čtené zkoušky hry Tomáše Dianišky psané přímo pro libeňskou scénu „294statečných“.

Kulturní tipy v době koronaviru: premiéra Lásky v čase korony i sluníčkáři na Vinohradech Číst článek

„Je to hra inspirovaná neznámými hrdiny z doby atentátu na Heydricha. Hodně věcí se událo i tady v Libni, a protože jsou herci po té vynucené pauze trochu bez motivace, rozhodl jsem se jejich elán nakopnout setkáním s historikem, který jim o té době řekne víc, a třeba i procházkou po místech, kde se psala naše černá historie,“ popsal první setkání s týmem režisér Tomáš Dianiška.

Národní scény

Národní divadlo Praha v pondělí otevřelo pokladny a spustilo předprodej na příští sezonu. Ve zvláštním režimu začali zkoušet i herci, baletní umělci i operní zpěváci. Jak dál ale řekl generální ředitel Národního divadla Jan Burian, po 11. květnu hrát tam ale nebudou.

„Divadlo je o setkání člověka s člověkem, nemůžeme mu v tom bránit rouškami, skoro prázdným hledištěm a navíc – rozjet jenom techniku a světla nás stojí pomalu víc, než bychom vybrali na vstupném, a to že jsme finančně podporování ministerstvem kultury, nic nemění na tom, že se musíme chovat odpovědně i v otázce peněz,“ vysvětlil Burian.

Státní opera má staronovou oponu. Jedná se o kopii díla Eduarda Veitha, ztraceného v roce 1945 Číst článek

Podobného názoru je také vedení brněnského Národního divadla – ředitel Martin Glaser uvedl, že se už setkalo několik protagonistů odložených premiér a pracují na už ohlášených operních premiérách Řeckých pašijích nebo Ferdy Mravence - inscenace byly na programu ještě v této sezoně.

Městské scény

Městská divadla pražská, pod které patří Divadlo Rokoko, ABC a Komedie, zahájí oficiální sezonu 4. září - a to premiérou Tolstého Vojny a míru. Inscenace v režii Michala Dočekala měla mít premiéru v červnu.

Mluvčí Městských divadel pražských Lucie Korbeliusová Radiožurnálu řekla, že možná uspořádají symbolická představení během června pro několik diváků, ale s obnovením skutečného provozu počítají až od září.

Plzeňské divadlo J. K. Tyla v pondělí divákům neotevře. I když je od 11. května povoleno pořádat kulturní akce pro stovku účastníků, hrát pro omezený počet návštěvníků by divadlu nepokrylo náklady na představení. Západočeská scéna také zrušila každoroční rozloučení s divadelní sezonou při Noci s operou v lochotínském amfiteátru. Letos se tam měla hrát Verdiho opera Macbeth. Uvedl to ředitel Divadla J. K. Tyla Martin Otava.