‚Zdivočelý kabaret.‘ Dejvické divadlo zpracovalo Továrnu na absolutno od Čapka po svém

Jak to dopadne, když si lidstvo na Zemi samo vyrobí dobro, boha a absolutno? V sérii fejetonů to před bezmála 100 lety popsal Karel Čapek. Pražské Dejvické divadlo jeho námětu nyní vdechlo život. A od středečního večera zařazuje do svého programu novou inscenaci s názvem Absolutno - kabaret o konci světa. Praha 7:15 6. prosince 2018

Písně, smích i mrazivá zamyšlení, to všechno přináší Absolutno - kabaret o konci světa. Inscenaci režíruje budoucí umělecká ředitelka brněnské Husy na provázku Anna Davidová. Jak sama konstatuje, v Dejvickém divadle se ve výběru tématu se souborem vzácně shodli.

„Shodli jsme se, že za palčivou věc považujeme, že lidé pozbývají smyslu nebo že by chtěli v něco věřit, v něco, co by je přesáhlo, ale nyní tady žijeme v pustotě hodnot,“ popisuje pro Radiožurnál.

„Na začátku bylo formování tohoto tématu, a pak samozřejmě připadla Čapkova Továrna na absolutno. Není to klasická čapkovina v tom smyslu, že to není řádná, úhledná forma, ale je to román ve fejetonech. Uvolnilo nám to proto ruce a mohli jsme si dovolit tuto drzou formu zdivočelého kabaretu,“ dodává Davidová.

Neužil, Krobotová i Babčáková

V inscenaci Absolutno - kabaret o konci světa se hluboké myšlenky střídají s humornými situacemi. A jednu z hlavních postav režisérka svěřila Václavu Neužilovi, kterého diváci znají například ze seriálů Dabing Street nebo Svět pod hlavou.

„Hraju podnikatele Bondyho, veskrze pragmatického člověka, který chce vydělat na vynálezu svého kamaráda Rudyho Marka, kterého hraje můj kolega Jaroslav Plesl,“ přibližuje svou postavu.

„Je to člověk, kterému se díky vynálezu změní život a pohled na svět. Nechci prozrazovat jak, ale z pragmatického a dejme tomu povrchního člověka se stane někdo jiný,“ doplňuje.

Davidové se pak se souborem Dejvického divadla spolupracovalo velmi dobře. „Bylo to moc hezká práce, jsem za to pozvání moc ráda. Zároveň mi nezbývalo než doufat, že umělecké vedení Dejvického divadla ví, co dělá, když si mě do divadla zve, protože má poetika je trošku jiná, než ta, která je s Dejvickým divadlem spojená,“ vysvětluje hostující režisérka.

Davidová obsadila kromě stálic souboru Dejvického divadla jako je Lenka Krobotová nebo Simona Babčáková také jeho nováčky. V inscenaci tak výrazné role dostali třeba Tomáš Jeřábek, Lukáš Příkazský nebo Anna Schmidtmajerová, která v Dejvicích hostuje.

