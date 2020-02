Kmentův Boss Babiš na divadle. ‚Bylo to jako inscenovat telefonní seznam,‘ popisuje režisér

Kniha investigativního novináře Jaroslava Kmenty nazvaná Boss Babiš vyšla před třemi lety. Proč jste se z ní nyní rozhodli udělat satirickou divadelní inscenaci?

Dříve nebyla příležitost, souvisí to s historií divadla RePublika, které vzniklo v roce 2018. Hledali jsme postupně různá témata a došlo i na tohle, protože jsme se v satiře chtěli věnovat nejvyšším vrstvám. Kniha Boss Babiš je velice zajímavá a jsme přesvědčeni, že ne všichni ji četli. Říkali jsme si proto, že by bylo fajn to zkusit. Snažili jsme se přiblížit historii Andreje Babiše divácky přijatelnou formou. A protože jsme satirické divadlo, tak přes humor. A hlavně to byla obrovská výzva.

Jak ten nápad vlastně vznikl?

Nepamatuji si, jestli jsem s tím přišel já nebo Honza Nosek Novák (druhý režisér a autor scénáře), který si tento nelehký úkol vzal jako dramatizátor na bedra.

Herecký ansámbl byl na jednu stranu tímto nápadem nadšený. Když pak blíže zjistili, o co jde, tak byli strašně zvědaví, co s tím hodláme dělat.

Nic jsme jim neřekli až do první čtené zkoušky, a pak jsme čekali, jak to přijmou. Přijali to dobře, ujali se toho perfektně a na výsledek se musejí lidé přijít podívat do pražského Rock Café.

Kmentova kniha má poměrně složitou strukturu plnou nejrůznějších postav. Zároveň je protkaná odkazy na řadu kauz. Jak těžké bylo přenést tento reportážní popis na divadelní prkna, a ještě navíc v satirické verzi?

Je to jako inscenovat televizní seznam. Bylo potřeba vytáhnout klíčové kauzy, vytáhnout nějaké věci, které jsou typické až archetypální pro Babišův vývoj a s těmi potom dál pracovat.

Jakou klíčovou pasáž nebo kauzu jste vybrali?

Inscenace je víceméně koláží ze života, ve které je zpodobněné i Andrejovo dětství, kdy má jako malý chlapec rozhovor se svým tatínkem o tom, jak svůj život povede. Potom je tam samozřejmě Show Jana Krause, kde Andrej Babiš otevíral svou politickou kariéru a kde tvrdil, že nikdy nepůjde do politiky, protože by nebyl dobrým politikem. A samozřejmě je to linka Unipetrolu, Chemapolu a Petrimexu. Všechny tyto věci jsme se tam snažili dát, včetně spolupráce s Františkem Mrázkem, Milošem Zeman a tak dále. Vybrali jsme nejklíčovější kauzy, které jsme pak s nadsázkou zpracovávali.

Vybrali byste si Kmentovu knihu pro divadelní inscenaci znovu?

Myslím, že určitě ano. Byla to úplně jiná práce. Zkoušení trvalo zhruba dva týdny, bylo to velice intenzivní a s textem se ještě během zkoušek velice pracovalo. Dávali jsme hercům obrovský prostor pro jejich invenci, což se na tom podepsalo.

Musel ansámbl číst knihu Boss Babiš?

Proboha jenom to ne, to by chudáci četli ještě teď. Není úplně nezbytné herce zatěžovat informacemi, které nepotřebuje vědět, samozřejmě s nadsázkou. Někteří herci o těch kauzách věděli více, jiní méně, proto jsme jim klíčové věci vysvětlovali. Oni to poté ztvárňovali a my jsme to s Honzou korigovali.

Určitě už po premiéře máte reakce o diváků nebo přátel, kteří na představení byli. Vyznají se v postavách a ději?

Co máme informace, tak se v tom vyznají. Na premiéru ale přišli poučení diváci, kteří o tom měli nějaké povědomí. Zároveň někteří říkali, že o některých věcech věděli, ale zapomněli je, třeba jak to bylo s Českou konsolidační agenturou. Od příznivců pana premiéra jsme ale na sociálních sítích dostali samozřejmě vyčiněno.

Babiš hru ještě neviděl

Spolupracovali jste na inscenaci s autorem knihy Jaroslavem Kmentou. Jak to probíhalo?

Jednoho dne jsme se s ním setkali a řekli mu, že jsme dva blázni, kteří chtějí inscenovat jeho knihu Boss Babiš, která ještě nebyla dramatizovaná ani zfilmovaná. Řekli jsme mu, že bychom to chtěli udělat jako kabaret. Chvilku si nás měřil pohledem, zjistil, že jsme opravdu šílenci, a nakonec řekl, že se mu ten nápad velice líbí a že nám dává zelenou. Bylo to na podzim loňského roku.

Později jsme mu předložili určitý koncept, on ho schválil a potom jsme asi dvě hodiny seděli a probírali věci z knihy, které jsme nechápali nebo které jsme chtěli dovysvětlit. Říkal nám i informace, které se z mnoha důvodů do knihy nedostaly. Potom ještě probíhala nějaká komunikace mezi Honzou Noskem Novákem a panem Kmentou, kde si ještě nějaké záležitosti ujasňovali, takže nám byl nápomocen i během příprav.

Viděl už Jaroslav Kmenta vaši inscenaci?

Ne, ještě ne. Byli jsme domluveni, že bude chodit na zkoušky, ale začalo mu šílenství kolem jeho nové knihy Rudý Zeman, takže pořád někde jezdil. Pak měl přijet na generálku, která ale z technických důvodů neproběhla. A na premiéru nemohl. Ale přejede teď 12. února, takže se těšíme. Připomínky k tomu tak teprve přijdou, až to uvidí.

A byl se podívat pan premiér?

Od pana premiéra nemáme odezvu, že by se přišel podívat. Ani jsme mu neposílali pozvánku, protože zatím máme vyprodáno. Ale uvažujeme, že ho na některou z repríz pozveme. Jestli přijde, netuším.

Obecně ale politici na tyto věci nechtějí moc chodit. Když jsme premiérovali inscenaci Republiko má středisková, která se zaměřuje na Miloše Zemana, Jiřího Ovčáčka a okrajově také na pana Babiše, tak jsme posílali pozvánku na Pražský hrad a nikdo ani neodpověděl. Ale určitě to ještě vyzkoušíme.

Říkal jste, že máte vyprodáno. Je o tu inscenaci velký zájem?

Myslím, že ano, ale těžko se to dá teď po premiéře posuzovat. Je ale vyprodaná i první repríza, už jsou z poloviny prodané další termíny na březen a začíná se prodávat duben, takže divácky o to zájem bude. Už jsou předjednané také nějaké zájezdy, takže s tím budeme jezdit i po republice, kde budou mít zájem tuto inscenaci odehrát.

Z inscenace Boss Babiš | Foto: Ondřej Lemon | Zdroj: Divadlo RePublika

Spolupráce s Milionem chvilek?

Promítl jste do inscenace jako režisér i svůj osobní pohled na Andreje Babiše, nebo jste se snažili držet knižní předlohy?

Snažili jsme se do ní naše názory neprojektovat a snažili jsme se, aby spíše položila lidem otázky. Chceme, aby si na ně lidé odpověděli sami. Necháváme na lidech, jaký závěr si z toho udělají. Poskládáme dějová fakta, poskládáme, jak šla historie, představíme možné cesty, ale výsledek, co z toho pro tuto republiku bude, si musí říct každý sám. Je nesmysl, abychom mu to říkali my.

Trochu nás mrzí, že po premiéře jsme dostali odezvy, že jsme projekt Milionu chvilek pro demokracii. Proti tomu se musíme ohradit. V inscenaci je na Milion chvilek odkaz, ale je to logické, protože to jsou největší protesty, které tady od revoluce jsou.

Poznamenala jsem si tady otázku z vašich internetových stránek k inscenaci: Je Andrej mafián, nebo oběť?

To je jedna z otázek, na kterou si lidé musí odpovědět. Druhá je, jestli se všechny informace, jak jsou sepsány, skutečně takto odehrály. A samozřejmě si hlavně musí odpovědět, co s touto situací do budoucna? Jestli je to takto v pořádku, nebo není.

A váš osobní názor?

Myslím, že by se s tím rozhodně mělo něco dělat. Jinak bychom asi nedělali satirické divadlo.

Byl jste se podívat na demonstraci Milionu chvilek?

Ano, byl jsem na nich. Vždy, když byla možnost a byl jsem v Praze, tak jsem na ně šel. Víc bych se k tomu nevyjadřoval. Je to ale můj osobní postoj. Nechci, aby bylo divadlo spojováno s Milionem chvilek. S propagací nám sice pomáhá Robin Suchánek, který s Milionem chvilek spolupracuje, ale on má spoustu dalších aktivit. A my s nimi opravdu nemáme nic společného.

Takže když kritici říkají, že to vzniklo na objednávku Milionu chvilek, tak to podle vás není pravda?

Rozhodně ne, je to nesmysl. S Mikulášem Minářem se neznáme osobně, nikdy jsme se nepotkali.

Bohatá tradice satiry

Vzpomněla jsem si na satirické inscenace Ovčáček čtveráček z roku 2016 nebo Ovčáček miláček z roku 2017. Viděl jste je? Hledali jste u nich inspiraci?

Shodou okolností, když vznikal Ovčáček čtveráček, tak jsem se pohyboval kolem Městského divadla Zlín. Znám ředitele a autora Petra Michálka, stejně tak Marka Příkazkého, který Ovčáčka hrál. Takže vím, jak to vznikalo. Nemyslím, že jsme se inspirovali, jdeme trochu jinou cestou.

Jakou?

Ovčáček čtveráček vycházel z konkrétních projevů, které politici řekli, včetně e-mailů, které potom do divadla chodily. My se snažíme vycházet ze situace, která nastala, a tu uvádět ad absurdum. Používáme některé konkrétní výrazy a texty, ale Ovčáček čtveráček z nich vyloženě vycházel.

Je politická satira v Česku důležitá?

Myslím, že český národ má v satiře bohatou tradici. Ať jsou to Cimrmani nebo Jan Werich s Miroslavem Horníčkem. Je to dobrá cesta, jak přes humor ukázat, že není všechno zlato, co se třpytí. Přes humor se dá spousta věcí pospat, aniž bychom si na sociálních sítích nadávali a posílali se do plynu. Ale můžeme to vzít s humorem, nadsázkou a s úsměvem.

Když lidé vidí těžkost nebo těžkopádnost aktuálního dění, tak je to i způsob, jak to zlehčit, odpočinout si od toho a podívat se na to s nadhledem?

Určitě ano. Nemyslím, že jsme ve stavu, že už nám nezbývá nic jiného než si z toho dělat srandu. Ale když dá humor v této situaci člověku odpočinout, tak se pak na to dívá jinak. To je první věc. A druhá věc je, že lidé, kteří nechtějí některé věci vidět, tak díky humoru k nim pak mohou přistupovat jinak.

Takže tuto inscenaci mohou vidět příznivci i odpůrci pana premiéra?

Mohou. Ta první skupina bude tvrdit, že je to lež. Ale pokud se na to přijdou podívat a zamyslí se nad tím, tak třeba dojdou k tomu, že to úplně lež být nemusí.

Jaroslav Kmenta vydal ještě knihu Rudý Zeman. Nechystáte ještě jednu divadelní inscenaci podobného ražení jako Boss Babiš?

V souvislosti s touto konkrétní knihou zatím nic nechystáme. Ale máme teď připravený jeden scénář, podle kterého by měla mít inscenace v červenci premiéru. Je to Něžný zákon. Ale uvidíme, jakým způsobem ho uchopíme, zatím je to ve fází příprav.