Maršál nebo doktor Galén? Miroslav Donutil se vrátil na divadelní prkna dvojrolí v Čapkově Bílé nemoci

„Mám pocit, že přichází doba Karla Čapka. Obávám se, že to nebude poslední inscenace jeho díla,“ říká režisér Michal Dočekal a dodává, že prožíváme něco podobného, jako prožívali lidé ve třicátých letech minulého století.

„Téma jsme s panem Dočekalem dopředu prokonzultovali a já jím byl nadšen. Moc těším na to, co nastane," říká Miroslav Donutil

Čapkovo drama zpracoval jako činohru a operu v jednom. Herci některé pasáže zpívají v latině, český překlad těchto textů běží v titulkovacím zařízení nad scénou. Ta je strohá a laděná do rudé barvy.

„Protože hra není realistická, tak záměrně používám zdvojení rolí. Žena hraje muže, muž hraje ženu. Celé to vrcholí v obsazení jednoho herce do dvou hlavních rolí, Maršála a doktora Galéna,“ vysvětluje režisér.

V představení hraje sedm herců, hudbu vytvořil Ivan Acher, scénu Dragan Stojčevski. Dočekal spolu s dramaturgyní Barborou Hančilovou do Čapkova originálu zasahovali minimálně.

„Myslím si, že ta hra se dá v dnešním kontextu vnímat jinak, a přesně tomu jsem chtěl těmito postupy pomoct,“ tvrdí Dočekal.

Je Galén hrdina?

O Bílé nemoci se ve školách učí všichni žáci v Česku. Postava doktora Galéna bývá interpretována jako pozitivní. Dočekalova inscenace ale nabízí úplně jiný pohled na věc.

„Neznamená to, že bychom z něj chtěli dělat zápornou postavu. Je v tom řada problematických faktorů. Jeden z problémů postoje doktora Galéna je jeho odmítání léčit majetné nebo bohaté lidi. Přitom například postava matky se ničím neprovinila. Podobných věcí je ve hře mnoho. Použili jsme tedy dobové citáty, které jsou k ní často kritické,“ vysvětluje Dočekal.

Dvojroli vnímám jako velkou výzvu a důvod k přemýšlení, říká Miroslav Donutil | Foto: Patrik Borecký | Zdroj: Městská divadla pražská

Donutil ve dvojroli

Režisér nehledal herce, který by zahrál jak doktora Galéna, objevitele léku na bílou nemoc, tak válkychtivého maršála. Naopak. Od první chvíle věděl, že hlavní roli dostane Miroslav Donutil.

„Téma jsme s panem Dočekalem dopředu prokonzultovali a já jím byl nadšen. Je to současné téma a je v něm o čem hrát. Dvojroli vnímám jako velkou výzvu a důvod k přemýšlení. Zároveň se moc těším na to, co nastane,“ říká Miroslav Donutil.

Není jediný, kdo vystoupí ve dvou rolích najednou. Herečka Eva Salzmannová mimo jiné hraje i zbrojařského magnáta Kriega.

„Já jsem už hrála tolik mužů, že mě to vůbec nezaskakuje. Hra je trochu modelová a myslím si, že klíč v podobě inscenování dramatu operním způsobem je správný. V opeře se také nikdo nepozastavuje nad tím, že některé věci jsou zjednodušené,“ sděluje herečka.

Nejsilnějším momentem je podle mě závěrečný obraz, kdy doktor Galén strašně intenzivně pumpuje. Pumpuje proti válce. Jde mu o to něco udělat, byť to může být malé a směšné. Je to pořád něco. To vnímám jako největší poselství hry,“ dodává.