Praha představila koncept take-away divadla. K představení divákům doručí brýle pro virtuální realitu

Inscenace se natáčí 360stupňovou kamerou zprostředka jeviště, herci se pohybují kolem ní. Divák by tak měl mít pocit, že herci směřují své promluvy i pohledy přímo na něj.

„Není to online přenos divadelního představení, ale inscenační experiment ve virtuální realitě. Je to opravdu nová forma zážitku, respektive přenosu informace i energie mezi hercem a divákem,“ popisuje kreativní producent Brejlanda Petr Hanousek.

„Společně s divadelním režisérem stávající dílo rozebereme a postavíme ho znovu. Vymýšlíme scénu, aby co nejvíc podporovala možnost 360stupňového výhledu diváka.“

Z natáčení hry Hamleti | Foto: Jan Čermák | Zdroj: Brainz Studios / Brejlando

Praha oslovila s nabídkou deset divadel, které zřizuje. Prvními inscenacemi, které diváci mohou takto sledovat, jsou Hamleti z Divadla Na zábradlí a Perníková chaloupka divadla Minor. Nová představení mají přibývat dvakrát do měsíce.

Pražská divadla v době koronaviru Ztráty městských příspěvkových divadel byly za loňský rok ve srovnání s rokem 2019 přibližně 210 milionů korun, což je 68procentní propad, uvádí magistrát v tiskové zprávě. Praha tyto ztráty organizací kompenzovala navýšením neinvestičního příspěvku v roce 2020 ve výši 90,7 milionu korun. Městská příspěvková divadla totiž na žádné kompenzace od státu nedosáhla. Tyto možnosti vyloučila pravidla jak programu Covid-kultura, tak kompenzací určených pro neziskové organizace. V současnosti hlavní město jedná s ministerstvem kultury o možnosti městská divadla jednorázově kompenzovat.

„Divadla jsou už přes rok zavřená. O to víc jsme hledali způsoby, jak lidem zprostředkovat divadelní zážitek a zároveň finančně podpořit divadelníky. Když nemůže divák do divadla, pošleme divadlo k němu domů. Pokud vím, jde o globální premiéru takového počinu,“ říká pražská radní pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková.

Vstupenky, tedy brýle si mohou zájemci objednat v síti GoOut od 29. března. Brýle v daný den přiveze kurýr, další den si je zase vyzvedne. Služba je zatím jen v Praze, tvůrci projektu ale plánují distribuci rozšířit.

Iniciátoři projektu věří, že Brejlando by nemuselo být jen náhradou v době uzavření divadel, ale že pandemii přežije. Podle radní Třeštíkové by mohlo umožnit i těm, kteří se do divadla z jakéhokoliv důvodu nedostanou, vidět řadu oblíbených, dlouhodobě vyprodaných inscenací.