Divadelní hrou proti válce. V Olomouci proběhne akce v rámci celosvětového čtení ukrajinských her

Do boje proti ruské agresi na Ukrajině se zapojili i současní ukrajinští dramatici. Díky americkému divadelnímu kritikovi Johnu Freedmanovi vznikl celosvětový projekt světového scénického čtení ukrajinských her. Ukrajinští dramatici pro projekt napsali 128 her, vzniklo 253 překladů do různých jazyků a uskutečnilo se přes 300 čtení ve 30 zemích světa. Díky projektu se zatím vybralo 250 tisíc dolarů. Reportáž Olomouc 7:40 29. března 2023

„Hlas Ameriky hlásí, že se ruská vojska přiblížila ke Kyjevu ze západní a severozápadní strany. Britská rozvědka však tvrdí, že se ruská armáda přibližuje z východu. Podle mých výpočtů bydlím zrovna v severní části hlavního města,“ načítá si ukázku ze hry Robinson ukrajinského dramatika Vitalije Chenského běloruská studentka olomoucké filozofické fakulty Anna-Liza Mironová.

Robinsona a většinu další her napsali ukrajinští dramatici na jaře 2022 po začátku ruské invaze na Ukrajině. Vyrovnávají se v nich s prvními traumatickými zkušenostmi s válkou.

„Projekt celosvětového čtení byl spojený s tím, že se loni na jaře mělo v Kyjevě otvírat nové Divadlo dramatiků, což se zpozdilo asi o půl roku. Až na popud Johna Freedmana se některé hry, které vznikly pro celosvětové čtení, přednesly při slavnostním otevření divadla. Dramatik a jeden ze zakladatelů divadla Maxim Kurečkin nyní bojuje na frontě. I to je dnešní realita na Ukrajině,“ popisuje Martina Pálušová, překladatelka a rusistka na Univerzitě Palackého.

Na středečním čtení zazní pět krátkých divadelních her. „Tři z uvedených her vznikly až po začátku války. Všechny texty odráží první traumatickou zkušenost z ruského vpádu na Ukrajinu,“ uvádí Pálušová.

Dále zmiňuje, že studenti přeložili hry dramatiků Jeleny Astasievy, Vitalije Chenského nebo zmíněného Kurečkina, jehož hra je jediná, která je o něco starší. Čtení se jmenuje Slovník emocí válečné doby.

Projekt scénického čtení ukrajinských divadelních her má také charitativní účel. „Během čtení se po celém světě vybralo přes 250 tisíc dolarů. Lidé mohou zaplatit dobrovolné vstupné, k čemuž se připojují různé sbírky. Peníze se posílají buď ukrajinským umělcům, nebo organizacím, které jsou v nouzi a příspěvky potřebují,“ říká překladatelka.

Podle ní je finanční aspekt čtení pouze jedna strana, druhá je i solidarita s ukrajinskými umělci a vyjádření podpory.

„Všichni členové katedry se po vypuknutí války zapojili do pomoci například ukrajinským uprchlíkům. Pedagogové i studenti jezdili v evakuačních vlacích, fungovali jako tlumočníci na cizinecké policii nebo v migračních centrech,“ popisuje rusistka, jak vojenský konflikt na Ukrajině zasáhl do fungování katedry slavistiky na olomoucké filozofické fakultě.

Dodává, že přišli o veškeré kontakty se svými akademickými kolegy z Ruska. „Nevíme, co bude dál. Nyní se chystáme organizovat tradiční konferenci Olomoucké dny rusistů, která se bude věnovat právě tématu rusistiky v době války na Ukrajině. Nevíme, jak se bude rusistika dále odvíjet. Co se týká našich studentů, podporujeme vzájemný dialog a toleranci. Jenom pro ilustraci, do čtení her jsou zapojeni běloruští, ukrajinští, ruští a čeští studenti,“ uzavírá Pálušová.