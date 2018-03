Thálie rozdány. Činohře kralují Dočkalová a Bambas, cenu za celoživotní dílo získali Kostka i Korn

Nejlepší herecké výkony v činoherních inscenacích loni předvedli Tereza Dočkalová a Daniel Bambas. Převzali proto v sobotu v Národním divadle divadelní Ceny Thálie. Baletní kategorii ovládli Nikola Márová a Ondřej Vinklát. Thálii za operní výkony si pak odnesli Maida Hundelingová a Svatopluk Sem. Cenu za celoživotní mistrovství získali mimo jiné herec Petr Kostka nebo zpěvák, tanečník a herec Jiří Korn. Praha 22:50 24. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Korn převzal Thálii za celoživotní mistrovství v oboru muzikál | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Dočkalová získala Thálii za roli Nory v Ibsenově dramatu v Divadle pod Palmovkou. Bambas pak nejlepší herecký výkon předvedl v inscenaci Krás(k)a na scéně v Mladé Boleslavi.

Za operu získala Thálii sopranistka Maida Hundelingová. Porota ocenila za roli Desdemony v opeře Otello v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Její kolega Svatopluk Sem si Thálii odnesl za ztvárnění Giorgia Germonta v La traviatě v českobudějovickém Jihočeském divadle.

Každý kus je originál. Podívejte se, jak skláři na Českolipsku vyrábějí Ceny Thálie Číst článek

V kategorii opereta a muzikál si skleněnou plastiku se stylizovanou divadelní maskou odnesla Katarína Hasprová. Její domovskou scénou je rovněž Národní divadlo moravskoslezské a Thálii získala za roli paní Danversové v muzikálu Rebecca.

Mezi muži pak kraloval Petr Pecha, který skleněnou vázu získal za hlavní roli v muzikálu Rocky, který v pražském Kongresovém centru uvádí Dark style agency.

Za mimořádný baletní výkon převzali cenu Nikola Márová a Ondřej Vinklát, kteří obdrželi Thálie už v předchozích letech. Márová ji dostala před deseti lety za dvojroli Odetty-Odilie v Čajkovského Labutím jezeře ve Státní opeře Praha.

Vinklát ji získal před čtyřmi lety za Romea v inscenaci Romeo a Julie Národního divadla v Praze. Nyní porota ocenila jejich vystoupení v baletu Svěcení jara v Národním divadle, kde Márová ztvárnila roli Matky a Vinklát Vyvoleného.

Mezi oceněnými Kostka i Korn

Prvním, kdo v sobotu večer na jevišti Národního divadla převzal Thálii, byl další člen Národního divadla moravskoslezského, a to Ivan Dejmal. Dostal cenu určenou činoherci do 33 let. Tutéž cenu v roce 2012 dostala i Dočkalová, která dnes zvítězila v ženské činoherní kategorii.

Herecká asociace udělovala ceny popětadvacáté a mezi nominovanými bylo 24 umělců z 16 divadel a společností. Vedle osmi cen v jednotlivých oborech a ceny pro činoherce do 33 let udělila i pět ocenění za celoživotní mistrovství.

V oboru činohra ji dostal Petr Kostka, v loutkářství loutkovodič Hurvínka Bohuslav Šulc, v opeře Miroslav Švejda, v tanečním oboru Richard Böhm a v muzikálovém Jiří Korn. Kolegium pak za mimořádný umělecký přínos českému divadlu ocenilo zakladatele Černého divadla Jiřího Srnce.

Novinkou pak byla cena za šíření divadelního umění v televizi, kterou asociaci udělila televiznímu režisérovi Františku Filipovi.

Ceny Thálie za rok 2017 Činohra - ženský výkon Tereza Dočkalová

(titulní role v inscenaci podle Henrika Ibsena Nora - Domeček pro panenky, Divadlo pod Palmovkou, Praha)

Veronika Khek Kubařová

(role Katji ve hře Theodora Holmana Interview, Dejvické divadlo, Praha)

(role Katji ve hře Theodora Holmana Interview, Dejvické divadlo, Praha) Eva Salzmannová

(role Ray v inscenaci podle Sary Baumeové Jasno lepo podstín zhyna, MeetFactory, Praha) Činohra - mužský výkon Daniel Bambas

(role Edwarda Kynastona ve hře Jeffreyho Hatchera Krás(k)a na scéně, Městské divadlo Mladá Boleslav)

Martin Finger

(role Waltera Fabera ve hře Maxe Frische Homo Faber, Činoherní studio, Ústí nad Labem)

(role Waltera Fabera ve hře Maxe Frische Homo Faber, Činoherní studio, Ústí nad Labem) Robert Finta

(role Joeyho Sturdyho ve hře Brada Frasera Teď mě zabij, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) Opera - ženský výkon Maida Hundelingová

(role Desdemony v opeře Giuseppa Verdiho Otello, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)

Markéta Cukrová

(role Poutníka v opeře Kaiji Saariahové Láska na dálku, Národní divadlo Brno)

(role Poutníka v opeře Kaiji Saariahové Láska na dálku, Národní divadlo Brno) Kateřina Kněžíková

(role Adiny v opeře Gaetana Donizettiho Nápoj lásky, Národní divadlo Brno) Opera - mužský výkon Svatopluk Sem

(role Giorgia Germonta v opeře Giuseppa Verdiho La traviata, Jihočeské divadlo, České Budějovice)

Andrij Škurhan

(role Dunoise v opeře Petra Iljiče Čajkovského Panna orleánská, Divadlo F. X. Šaldy, Liberec)

(role Dunoise v opeře Petra Iljiče Čajkovského Panna orleánská, Divadlo F. X. Šaldy, Liberec) Titusz Tóbisz

(role Laci Klemeňe v opeře Leoše Janáčka Její pastorkyňa, Divadlo F. X. Šaldy, Liberec) Opereta a muzikál - ženský výkon Katarína Hasprová

(role paní Danversové v muzikálu Rebecca, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)

Lucie Bílá

(role Deloris Van Cartier - Sestry Mary Clarence v muzikálu Sestra v akci, Hudební divadlo Karlín, Praha)

(role Deloris Van Cartier - Sestry Mary Clarence v muzikálu Sestra v akci, Hudební divadlo Karlín, Praha) Natálie Grossová

(role Sáry v muzikálu Ples upírů, Goja Music Hall, Praha) Opereta a muzikál - mužský výkon Peter Pecha

(titulní role v muzikálu Rocky, Dark style agency v Kongresovém centru Praha)

Pavel Režný

(role Tonyho v muzikálu West Side Story, Divadlo J. K. Tyla, Plzeň)

(role Tonyho v muzikálu West Side Story, Divadlo J. K. Tyla, Plzeň) Daniel Rymeš

(titulní role v muzikálu Chaplin, Městské divadlo Brno) Balet a pantomima - ženský výkon Nikola Márová

(role Matky v inscenaci Svěcení jara v rámci programu Timeless, Národní divadlo, Praha)

Fanny Barrouquéreová

(sólo v inscenaci Amazonky, Lenka Vagnerová and Company, Praha)

(sólo v inscenaci Amazonky, Lenka Vagnerová and Company, Praha) Barbora Šulcová

(sólo v inscenaci O Balcão de Amor v rámci programu All That Jazz, Rock, Blues, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) Balet a pantomima - mužský výkon Ondřej Vinklát

(role Vyvoleného v inscenaci Svěcení jara v rámci programu Timeless, Národní divadlo, Praha)

Burak Serkan Cebeci

(role D’Artagnana v inscenaci Tři mušketýři, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)

(role D’Artagnana v inscenaci Tři mušketýři, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) Rory Ferguson

(role Pavla Maliny v inscenaci Petrolejové lampy - Obrazy z Jilemnice, Divadlo F. X. Šaldy, Liberec) Ceny za celoživotní dílo Petr Kostka (činohra)

Bohuslav Šulc (loutkové divadlo)

Miroslav Švejda (opera)

Richard Böhm (balet)

Jiří Korn (opereta a muzikál) Zvláštní cena Kolegia pro udělování cen Thálie Jiří Srnec

(režisér, výtvarník, hudební skladatel, scénograf a herec, zakladatel Černého divadla) Ivan Dejmal

(Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) Cena Thálie za šíření divadelního umění v televizi František Filip

(režisér)