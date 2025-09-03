Centrum experimentálního divadla chystá databázi. Nejlepší brněnské inscenace zveřejní do prosince
Nahlédnout do scénáře legendární Balady pro banditu nebo prozkoumávat fotografie z cesty herců tehdejšího Divadla Na Provázku s Karavanou Míru v létě 1989. To bude moci již brzy veřejnost na novém webu Centra experimentálního divadla. Instituce se rozhodla zdigitalizovat veškeré materiály od založení Divadla Husa na provázku, HaDivadla, Terénu, ale také nyní už neexistujícího Divadla U stolu nebo amatérského divadla Studia Dům.
„Tady se nachází fotky z fondů Divadla Husa na provázku. Máme to popsané v takových složkách,“ prochází materiály v papírových obálkách historik divadla a vedoucí knihovny a archivu Centra experimentálního divadla Aleš Kolařík.
00:00 / 00:00
Téměř 200 inscenací z pohodlí domova. Dokumenty předních brněnských budou dostupné v online databázi
V malé místnosti knihovny v historické budově Domu pánů z Fanalu na Zelném trhu mohou lidé najít asi 5000 publikací a nespočet archivního materiálu.
„Díky programu národního plánu obnovy jsme získali dotaci na tuto digitalizaci. Výstupem bude nový webový portál, kde bude postupně digitalizována velká část archivu a zpřístupněna široké veřejnosti. To by se mělo stát do konce tohoto roku,“ říká pro Český rozhlas Brno ředitel centra Jan Búrik.
‚Z pohodlí domova‘
V prosinci by tak lidé mohli nahlédnout do celkem 195 inscenací. „Nám jde o to, abychom informace o inscenacích, které jsou teď neveřejně dostupné, respektive jsou dostupné pouze tady v budově archivu, zpřístupnili odborné veřejnosti, pedagogům, studentům a studentkám tak, aby se mohli z pohodlí domova do databáze podívat,“ popisuje Kolařík.
‚Vrátíme se k vážnějšímu repertoáru.‘ Olomoucké Divadlo Tramtarie letos nabídne šest premiér
Číst článek
„Snažíme se do databáze vkládat jednotlivé materiály, které tady máme k inscenacím uložené, ať už jsou to materiály textové povahy jako scénáře, ať už jsou to materiály audiovizuální povahy, jako plakáty, programy, veškeré propagační materiály,“ vypočítává historik.
Nejsou to ale pouze divadelní materiály, které budou veřejnosti přístupné. Součástí materiálu knihovny a archivu Centra experimentálního divadla jsou například v případě Divadla Husa na provázku i fotky ze zahraničních zájezdů.
„Provázek bylo v sedmdesátých, osmdesátých letech – nechci se nikoho dotknout, ale troufám si tvrdit, že to bylo divadlo, které nejčastěji vyjíždělo na mezinárodní festivaly. Musím říct, že jsou tam někdy výborné fotky zachycující třeba cestu v autobuse nebo na trajektu, když křižovali Evropu,“ přibližuje Kolařík.
Zemřel divadelník Miloš Dvořák. Spoluzakladateli ústeckého Činoherního studia bylo 86 let
Číst článek
Dostupné fotografie tak budou zobrazovat třeba účast provázkovského souboru v projektu známém jako Karavana míru, který v roce 1989 spojil soubory z obou stran železné opony, a společně cestovaly několik měsíců po Evropě.
„Jeden z velkých divadelních projektů byla třeba cesta do Delf, na kterém se Provázek podílel. Je to roztřízené podle let, názvu událostí a také míst, kam zájezdy směřovaly. Máme tady Cardiff, zájezd do Remeše. Všechno, co tady máme, budeme mít sepsáno díky kolegyni, která se na tom nyní podílí a velice svědomitě a pečlivě zapisuje a zpracovává dosud ne zcela zpracovaný fond,“ dodává Kolařík.
Nejvíce práce mají teď lidé, kteří materiály třídí a popisují. Zatím zvládnou digitalizovat materiály od založení všech divadel až do devadesátých let, v dalších letech budou s digitalizací pokračovat, dokud se nedostanou až do současnosti.