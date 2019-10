Thálii za činohru mají Trmíková a Dvořák, ocenění si odnesl Dyk i Svěrák

Herečka Lucie Trmíková podle poroty svou komplikovanou postavu, která prochází krizí v partnerském vztahu a zároveň má oporu v křesťanských zásadách, prezentuje ve výrazné plasticitě i proměnlivosti nálad.

Viktor Dvořák zase podle porotců vykresluje Louise, prý nejautobiografičtější postavu hry, která ještě v 90. letech byla považována za skandální, s odzbrojující autenticitou. Scéna, v níž tento gay-intelektuál svádí mladého právníka, je nabita erotickou tenzí a zároveň jevištní cudností, uvedla porota.

O Cenách Thálie Ceny se nově budou udílet ne za výkony v uplynulém kalendářním roce, ale za výkony v uplynulé divadelní sezoně. Ceny Thálie udílí Herecká asociace od roku 1993 za nejlepší divadelní herecké výkony. Ocenění je pojmenováno po múze komedie Thálii. Celý záznam přenosu z udílení Cen Thálie si můžete pustit na webu České televize.

Letošní osmdesátník Ladislav Mrkvička ztvárnil desítky rolí ve filmu i v divadle a srdce diváků si získal skromným a nenápadným herectvím. Velkou část své kariéry spojil s Národním divadlem, diváci ho mohli vidět i na dalších scénách.

Hvězdné divadelní okamžiky Mrkvičky začaly v roce 1977 nástupem do Divadla Na zábradlí, kde proslul především jako Smerďakov v dramatizaci Dostojevského Bratrů Karamazových a jako Hanťa v dramatizaci Hrabalovy Hlučné samoty. Do širšího diváckého povědomí se dostal díky roli rotmistra Vyskočila v Sequensově válečném dramatu Atentát a během 70. a 80. let se vypracoval v jednoho z nejvíce obsazovaných herců ve filmu.

Devadesátiletá Helena Kružíková byla od počátku 50. let po celou dobu své profesní kariéry členkou činoherního souboru dnešního Národního divadla Brno. Ztvárnila tragické i tragikomické postavy českého i světového repertoáru, hrála také v rozhlase a televizi, uplatnění našla i ve filmu, v letech 1974 až 1991 vyučovala herectví na hudebně dramatickém oddělení Konzervatoře Brno.

Dramatik, scenárista a herec Zdeněk Svěrák dostal od České akademie divadelníků ocenění za mimořádný přínos divadlu.

Udělena byla také nová cena České akademie divadelníků za mimořádný přínos českému divadelnímu umění, dostal ji Zdeněk Svěrák, jemuž stejně jako Mrkvičkovi hlediště Národního divadla aplaudovalo vstoje.

„Děkuji České akademii divadelníků, že vyzkoušela novou cenu zrovna na mně. Ale jestli jsem něco českému divadlu přinesl, tak to bylo ve dvou. Berte to tak, že Ladislav Smoljak nemá čas, proto tady není. Taky nemá čas Jiří Šebánek, zakladatel Divadla Járy Cimrmana,“ řekl Svěrák při přebírání ceny.

„Nebýt nás, nikdo by nevěděl, že existoval Jára Cimrman, ale zase nebýt Cimrmana, nikdo by nevěděl o nás,“ doplnil.

Zdeněk Svěrák na Tháliích přebírá novou Cenu české divadelní akademie: "Jestli já jsem něco divadlu přinesl, tak to bylo ve dvou. Berte to tak, že Ladislav Smoljak nemá čas, a proto tady není." pic.twitter.com/XAfkMiG6Gm — Kristina Roháčková (@kristirohacek) October 5, 2019

Muzikálová Thálie

Thálii za mimořádný výkon v uplynulé sezoně dostala v oboru muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry Martina Šnytová. Cenu získala za roli Reno Sweeneyové v inscenaci Děj se co děj, kterou uvedlo Národní divadlo moravskoslezské Ostrava.

Cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v kategorii muzikál či opereta získala Martina Šnytová

V mužské kategorii dostal cenu Vojtěch Dyk za dvojroli Sherlocka Holmese a sira Arthura Conana Doylea v inscenaci Legenda jménem Holmes, kterou uvedlo pražské Hudební divadlo Karlín. Cenu za celoživotní mistrovství v oboru muzikál a opereta dostala herečka Věra Vlková.

Martina Šnytová patří podle poroty k nejtalentovanějším operetním a muzikálovým herečkám ostravského souboru. Zazářila již v mnoha velkých rolích a i v té, za níž byla dnes oceněna, skvěle zpívá, tančí, stepuje, uvedli porotci. Plně profesionálním výkonem baví a uchvacuje publikum od začátku až do konce představení.

Cenu Thálie za nejlepší mužský výkon v kategorii muzikál či opereta získal Vojtěch Dyk

Podle poroty charismatický Vojtěch Dyk nalezl pro svoji dvojroli legendárního detektiva i jeho neméně slavného autora správnou míru stylizace, s lehkostí sobě vlastní zvládá jak herectví, tak zpěv velkého rozsahu - včetně jódlování. Během představení téměř neopustí jeviště a po celou dobu je bezprostřední, zábavný a přesvědčivý.

Taneční Thálie

Cenu Thálie za mimořádný výkon v uplynulé sezoně v oboru tanec dostala první sólistka Baletu Národního divadla Alina Nanu. Cenu získala za roli Lise v inscenaci Marná opatrnost, kterou uvádí první česká scéna.

Cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v kategorii tanec a pohybové divadlo získala Alina Nanu

V mužské kategorii cenu dostal Dominik Vodička za roli Muže v Kytici, kterou pro Pražský komorní balet nastudoval choreograf Petr Zuska. Cenu za celoživotní mistrovství v oboru tance dostala Zdenka Kratochvílová.

Balet Marná opatrnost britského choreografa Fredericka Ashtona patří k nejslavnějším, ale také k nejstarším, které se dochovaly, poprvé byl uveden v roce 1789.

Děj se odehrává na venkově, výprava připomíná kreslený film a zahrnuje pestrobarevné májky či tančící slepice. Baletní příběh je obdobou Prodané nevěsty s humornými i lyrickými scénami.

Porota o roli oceněné tanečnice říká, že rošťácky protančí baletem, fandíte jejím poťouchlostem i rozjívenosti a přitom si skoro neuvědomíte, s jakou samozřejmostí se vypořádává s náročnou Ashtonovou choreografií plnou obtížných tanečních ozdob.

Cenu Thálie za nejlepší mužský výkon v kategorii tanec a pohybové divadlo získal Dominik Vodička

Pohyb Dominika Vodičky podle poroty souzní citlivě s hudební předlohou, kterou složil Ondřej Brousek.

„V dramatických momentech je přirozeně mužný, dynamický, v lyrických pasážích něžný a pokorný. Role Muže v baladickém příběhu je plná kontrastů a emocí, které tanečník na jevišti silně prožívá,“ uvedla porota.

Kratochvílová se narodila v roce 1956, v roce byla 1958 zakládající členkou Fialkovy Pantomimy Na zábradlí a do roku 1975 tam vytvořila řadu rolí lyrických, komických i klaunských. Od roku 1974 učila na hudebně dramatickém oddělení Pražské konzervatoře, spolupracovala jako choreografka na řadě činoherních inscenací doma i v zahraničí.

Operní Thálie

Thálii za mimořádný výkon v uplynulé sezoně v kategorii opera dnes na slavnostním ceremoniálu v pražském Národním divadle dostala sopranistka Kateřina Kněžíková. Herecká asociace ji ocenila za rolu Julietty v inscenaci Julietta aneb Snář, jedné z vrcholných oper Bohuslava Martinů, kterou uvedlo Národní divadlo moravskoslezské Ostrava.

Mezi muži v operní kategorii byl na slavnostním večeru oceněn Ondřej Koplík za roli Dona Ramira v Popelce Gioacchina Rossiniho v inscenaci Divadla F. X. Šaldy Liberec. Thálii za celoživotní mistrovství v opeře dostala Gabriela Beňačková.

Cenu Thálie za nejlepší mužský výkon v kategorii Opera převzal Ondřej Koplík

Sopranistka Kněžíková vdechla podle poroty postavě Julietty fantazijně snovou polohu, kterou ve scénách vášnivých mileneckých hádek podpořila dynamickým herectvím. „Není to hravá subreta, která lehkovážně přechází z jednoho vztahu k druhému, ale plnokrevná žena, jež o svého milovaného muže bojuje do poslední chvíle, třebaže nezvítězí,“ uvádějí porotci.

Ondřej Koplík vytvořil postavu Dona Ramira jako dynamického, velkoryse a pozitivně smýšlejícího šlechtice i jako zamilovaného mladíka - do té míry inteligentního, že si je vědom svého cíle. „Podal vskutku rossiniovský pěvecký výkon: bravurními koloraturami, perfektní srozumitelností slova a pravým italským briem se v tomto oboru řadí po bok prvořadých pěvců,“ uvedla porota.

Dvaasedmdesátiletá Gabriela Beňačková-Čápová ve světě proslavila dílo Leoše Janáčka, do povědomí českých a slovenských posluchačů se světoznámá operní pěvkyně se slovenskými kořeny asi nejvíce zapsala jako Mařenka ve Smetanově Prodané nevěstě. Majitelka lyrického sopránu dobyla nejvýznamnější operní domy světa. A proslula v roli Smetanovy Libuše při znovuotevření pražského Národního divadla v roce 1983.

Loutková Thálie

Letos nově zavedenou cenu v kategorii alternativní a loutkové divadlo obdržel na sobotním ceremomiálu v pražském Národním divadle Milan Hajn za roli Bílého tesáka v inscenaci Divadla DRAK Hradec Králové.

Cenu Thálie za nejlepší výkon v kategorii alternativní a loutkové divadlo získal Milan Hajn

Nová kategorie má zatím jednu cenu, tedy nikoli cenu pro mužského a ženského protagonistu jako ve zbylých kategoriích.

Milan Hajn podává podle poroty v roli Bílého tesáka naprosto výjimečný a komplexní herecký výkon, který v sobě spojuje jevištní práci s moderní záznamovou technikou (využití live cinema) a zároveň velmi osobní herecký projev v ich formě.

Jeho soustředěné herectví plasticky zachycuje postupnou domestikaci divokého zvířete, aniž by to na diváka působilo nevhodně, uvedli porotci.

