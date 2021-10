Janžurová, Švehlík, Molavcová a Procházková. Thálie se letos udělovaly za celoživotní mistrovství

V Národním divadle sobotu večer vyhlásila Herecká asociace letošní laureáty Cen Thálie. Kvůli tomu, že téměř celou minulou sezonu byla divadla v Česku uzavřená, nebyly tentokrát uděleny ceny za mimořádné umělecké jevištní výkony. Pořadatelé předali ceny za celoživotní mistrovství v oborech činohra, opera, balet, muzikál, alternativní divadlo a loutkové divadlo i další ocenění. Praha 22:43 9. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cenu Thálie mistrovství v oboru činohra dostala v sobotu v Národním divadle divadelní a filmová herečka Iva Janžurová | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Cenu Thálie mistrovství v oboru činohra dostala v sobotu divadelní a filmová herečka Iva Janžurová. Oblíbená komediální herečka, která má za sebou ale také mnoho dramatických rolí, letos oslavila osmdesátiny. Za svůj život získala řadu významných ocenění.

Uspěla i herečka a dabérka Libuše Švormová, která patřila tři dekády k oporám Městských divadel pražských, kde ztvárnila desítky rolí. Filmoví a televizní diváci dobře znají její hlas, Švormová se totiž dobře uplatnila v dabingu, namluvila například svůdnou francouzskou markýzu Angeliku.

V mužské kategorii cenu v oboru činohra dostali Jaroslav Satoranský a Alois Švehlík.

Satoranský je kromě pětapadesátiletého působení v Divadle na Vinohradech znám především díky rolím v televizních seriálech. Objevil se i před filmovou kamerou, hlavní roli měl v detektivce Sázka na třináctku, většinou jej ale režiséři obsazovali do úloh vedlejších.

Švehlík cenu převzal na své domovské scéně, kde patří už přes 30 let k nejvýraznějším postavám hereckého souboru, hostuje ale i na jiných scénách.Na kontě má i řadu rolí před filmovou a televizní kamerou a proslul také jako dabér, jehož hlasem například promlouval Jack Nicholson. Dvaaosmdesátiletý herec i v posledních letech natočil několik snímků, které vřele přijala divácká obec i kritika.

Operní mistryně Randová

Za celoživotní mistrovství v oboru opera získala ocenění mezzosopranistka Eva Randová. Temně zabarvený znělý mezzosoprán ji vynesl do výšin Metropolitní opery v New Yorku, milánské La Scaly či Covent Garden v Londýně.

Zpívala po boku nejslavnějších pěveckých hvězd a pod vedením nejuznávanějších dirigentů. Letos Eva Randová oslaví pětaosmdesátiny. V sobotu si jako první převzala při ceremoniálu předávání Thálií skleněnou plastiku podle návrhu Bořka Šípka.

„Je to překvapení, protože už je to 20 let, co nezpívám, jsem v důchodu. Je to 23 let, co jsem naposledy vystoupila ve Státní opeře, když jsme se loučila jako její ředitelka. A je to už 50 let, co jsem stála na pódiu zlaté kapličky. Děkuji vám za to, že jsem tu ještě jednou mohla stát,“ uvedla Randová.

Muzikálová hvězda Molavcová

Ocenění za celoživotní mistrovství v oboru muzikál dostala herečka, muzikantka a zpěvačka Jitka Molavcová. Zdánlivě nenápadná žena, která se během okamžiku dokáže proměnit v klauna, už déle než 50 let po boku Jiřího Suchého baví i dojímá obecenstvo divadla Semafor především v proslavené roli Žofie Melicharové.

Absolvovala grafickou školu, život jí však v roce 1970 změnil úspěch v soutěži Hledáme nové talenty. Vítěznou trofej přijala z rukou slavného dirigenta Karla Vlacha.

Písničky Hej Tony, Dám ti růži, Teď hádej a mnohé další slavily úspěchy v hitparádách, ale nabídka Jiřího Suchého, aby se stala členkou divadla Semafor, byla pro ni splněným snem. Dodnes na semaforské scéně působí jako jeho nezaměnitelná partnerka.

Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru balet, tanec a pohybové divadlo dostal tanečník Jaroslav Slavický. Stejné ocenění v oboru alternativního divadla dostal Ján Sedal a v kategorii loutkového divadla Tomáš Dvořák.

Slavický na scéně Národního divadla vytvořil asi 80 rolí. Jako choreograf nebo baletní mistr se v Národním divadle podílel na mnoha inscenacích.

Herec a performer Ján Sedal byl od roku 1982 členem HaDivadla, kde pod vedením režiséra Arnošta Goldflama vytvořil řadu velkých rolí. Rozvinul zde své autorské osobnostní herectví a přístupy k divadelní tvorbě, jež byly pro tento soubor typické.

Český loutkářský režisér Tomáš Dvořák, absolvent oboru herectví na pražské loutkářské katedře Divadelní fakulty Akademie múzických umění, působil dlouhé roky jako kmenový režisér a umělecký šéf plzeňského Divadla Alfa.

Kačer u počátků Činoherního klubu

Herec a režisér Jan Kačer dostal cenu České akademie divadelníků.

Kačer svými mnohočetnými aktivitami obohacuje již přes 50 let české divadlo i film a patřil vždy k uznávaným uměleckým osobnostem, byť v době normalizace s omezenými možnostmi uplatnění. Jan Kačer počátkem října oslavil 85. narozeniny.

DAMU absolvoval v roce 1959 a spolu s dalšími absolventy nastoupili do ostravského Divadla Petra Bezruče. Kačerovy inscenace, třeba Matka Kuráž, Romeo a Julie, Milenci z kiosku záhy proměnily tento soubor pro děti a mládež v jedno z nejsledovanějších divadel v republice.

V roce 1965 stál Jan Kačer u vzniku pražského Činoherního klubu, kam za ním odešla řada jeho ostravských kolegů.

In memoriam

Cenu celoživotní mistrovství v oboru činohra dostal in memoriam herec Karel Urbánek, známý i z televizních seriálů a filmů. Zemřel letos v červnu ve věku 91 let. Jako herec a režisér působil zejména v divadle a také v rozhlasu. V ženské kategorii cenu in memoriam dostala herečka Zdenka Procházková.

Herečka známá v Česku i Rakousku zemřela letos 25. srpna ve věku 95 let. Patřila k nemnoha umělcům, kteří ovládali stejnou měrou češtinu i němčinu. Během čtyřicetiletého angažmá v německy mluvících zemích se herečka za hranicemi také usadila, domov měla v Praze i ve Vídni.

Zástupci Herecké asociace, která předávání Cen Thálie pořádá, uvedli, že v květnu Zdence Procházkové udělení ceny avizovali. Cena ji potěšila a prý se těšila na pražský ceremoniál.

Urbánek po studiu herectví na DAMU nastoupil do Východočeského divadla v Pardubicích, kde vynikl v rolích milovníků. V pardubickém angažmá tehdy poznal svoji první ženu Naďu Balabánovou, herečku a zpěvačku, později známou právě pod příjmením Urbánková.

Změny

Pořadatelé cen již v červnu oznámili první laureáty. Cena mladému umělci nebo umělkyni do 33 let v oboru činohra byla letos udělena Denise Barešové a Cenu Thálie za šíření divadelního umění v televizi získal dramaturg Jaroslav Someš.

Tituly, které divadla stihla uvést v premiéře v minulé sezoně, se budou hodnotit v příštím ročníku. Sobotní ceremoniál z historické budovy Národního divadla živě přenášela Česká televize. Vyhlášení loňských Thálií se vzhledem k protiepidemickým opatřením uskutečnilo v on-line přenosu. Většina cen byla předána virtuálně nebo při jiných příležitostech.

Pořadatelé pro letošní rok jednorázově rozšířili počet celoživotních činoherních cen. Letos byly uděleny tři celoživotní ženské a tři mužské Ceny Thálie. Tím se dostaly na třikrát tolik osobností než během normálního roku.

Návrhy k cenám za celoživotní mistrovství mohou vzejít z příslušných odborných porot a od členů České akademie divadelníků.

Ta byla založena v roce 2019 ve snaze Herecké asociace zapojit co nejširší divadelní obec do spolurozhodování o Cenách Thálie, jejími členy mohou být všichni dosavadní nositelé Cen Thálie a další osobnosti, o jejichž výběru rozhoduje prezidium asociace.