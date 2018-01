Bílá, Grossová i Kubařová. Česko zná umělce nominované na Cenu Thálie

Ceny Thálie znají jména nominovaných herců, zpěváků a tanečníků. Šanci získat skleněnou trofej má letos 24 umělců. Nejvíce želízek v ohni má Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě. A mezi nominovanými jsou v kategorii muzikál mimo jiné Lucie Bílá a Natálie Grossová. Kdo předvedl nejlepší herecké divadelní výkony uplynulého roku, se dozvíme 24. března v Národním divadle. Praha 21:45 31. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvačka Lucie Bílá | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na první pohled povrchní dívka, která se stará jen o vlastní vzhled. Pod touto maskou se ale skrývá komplikovaná manipulátorka. Tak vypadá role Nory, kterou loni v zimě dostala drobná hnědovláska Tereza Dočkalová v pražském Divadle pod Palmovkou. Vidí herečka svoji roli jako něco výjimečného?

„Myslím si, že to bylo povedené setkání s panem režisérem Nebeským a jeho způsobem myšlení. Že jsme se potkali v podobném humoru,“ říká Dočkalová, která je za roli Nory nominovaná na Cenu Thálie v kategorii činohra.

Porotu zaujaly i další herečky pražských divadel. Nominaci za činohru dostaly také Veronika Khek Kubařová za roli v inscenaci Interview pražského Dejvického divadla a Eva Salzmannová za roli v inscenaci Jasno lepo podstín zhyna, které se hraje v pražské MeetFactory.

V mužských nominacích se na rozdíl od ženské kategorie objevily jen mimopražské scény. V mladoboleslavském divadle září ve hře Kráska na scéně Daniel Bambas. Bojovat o Cenu Thálie bude i Robert Finta, který si zahrál v inscenaci Teď mě zabij, na kterou si mohou diváci zajít do Národní divadlo moravskoslezského v Ostravě.

Porotce zaujal i Martin Finger, který hraje v ústeckém Činoherním studio v inscenaci Homo Faber. Pro Fingera nebyl návrat na jeho domovskou scénu do Ústí nad Labem právě s touto hrou nic jednoduchého.

„Nebýt toho, že to je pro mě tak kvalitní román, který se mi tak strašně líbí, a potom také dobrá dramatizace Karla Tománka, tak bych řekl, že je to pro mě tak zatraceně těžké, že bych to dělat nechtěl. Je tam strašně moc textu, který je hodně náročný. Každé představení je pro mě strašně těžké,“ popisuje Finger.

Operní kategorii hned dvěma nominacemi překvapilo divadlo F. X. Šaldy v Liberci. A operní nominaci má i Národní divadlo Brno. Získala ji sopranistka Kateřina Kněžíková za roli v opeře Nápoj Lásky. Jak řekla, nepřekvapuje ji, že ani jednu z nominací nedostalo pražské Národní divadlo.

„Nominace v operní sféře jsou jistě po právu, protože Národní divadlo Brno má úžasnou dramaturgii. A já děkuji za rekonstrukci jejich hlavní budovy, protože bez ní by byl dramaturgický plán jiný a žádný Nápoj lásky by se nekonal. A tím pádem bych možná ani nebyla nominovaná,“ usmívá se Kněžíková.

Bílá i Grossová

Porotci vybrali i nejlepší výkony v baletu a pohybovém divadle, šanci získat Thálii má třeba první sólistka baletu Národního divadla Nikola Márová.

Mezi nominovanými se objevilo i jméno zpěvačky Lucie Bílé. Porotě se líbil její výkon v muzikálu Sestra v akci, kde si zahrála hlavní roli. Cenu Thálie může ve stejné muzikálové kategorii získat také mladá zpěvačka Natálie Grossová, která se objevila v muzikálu Ples upírů, kterou mohou diváci vidět v pražské Goja Music Hall.

Nominace na Cenu Thálie za rok 2017 Činohra - ženský výkon Tereza Dočkalová

(titulní role v inscenaci podle Henrika Ibsena Nora - Domeček pro panenky, Divadlo pod Palmovkou, Praha)

(titulní role v inscenaci podle Henrika Ibsena Nora - Domeček pro panenky, Divadlo pod Palmovkou, Praha) Veronika Khek Kubařová

(role Katji ve hře Theodora Holmana Interview, Dejvické divadlo, Praha)

(role Katji ve hře Theodora Holmana Interview, Dejvické divadlo, Praha) Eva Salzmannová

(role Ray v inscenaci podle Sary Baumeové Jasno lepo podstín zhyna, MeetFactory, Praha) Činohra - mužský výkon Daniel Bambas

(role Edwarda Kynastona ve hře Jeffreyho Hatchera Krás(k)a na scéně, Městské divadlo Mladá Boleslav)

(role Edwarda Kynastona ve hře Jeffreyho Hatchera Krás(k)a na scéně, Městské divadlo Mladá Boleslav) Martin Finger

(role Waltera Fabera ve hře Maxe Frische Homo Faber, Činoherní studio, Ústí nad Labem)

(role Waltera Fabera ve hře Maxe Frische Homo Faber, Činoherní studio, Ústí nad Labem) Robert Finta

(role Joeyho Sturdyho ve hře Brada Frasera Teď mě zabij, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) Opera - ženský výkon Markéta Cukrová

(role Poutníka v opeře Kaiji Saariahové Láska na dálku, Národní divadlo Brno)

(role Poutníka v opeře Kaiji Saariahové Láska na dálku, Národní divadlo Brno) Maida Hundelingová

(role Desdemony v opeře Giuseppa Verdiho Otello, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)

(role Desdemony v opeře Giuseppa Verdiho Otello, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) Kateřina Kněžíková

(role Adiny v opeře Gaetana Donizettiho Nápoj lásky, Národní divadlo Brno) Opera - mužský výkon Svatopluk Sem

(role Giorgia Germonta v opeře Giuseppa Verdiho La traviata, Jihočeské divadlo, České Budějovice)

(role Giorgia Germonta v opeře Giuseppa Verdiho La traviata, Jihočeské divadlo, České Budějovice) Andrij Škurhan

(role Dunoise v opeře Petra Iljiče Čajkovského Panna orleánská, Divadlo F. X. Šaldy, Liberec)

(role Dunoise v opeře Petra Iljiče Čajkovského Panna orleánská, Divadlo F. X. Šaldy, Liberec) Titusz Tóbisz

(role Laci Klemeňe v opeře Leoše Janáčka Její pastorkyňa, Divadlo F. X. Šaldy, Liberec) Opereta a muzikál - ženský výkon Lucie Bílá

(role Deloris Van Cartier - Sestry Mary Clarence v muzikálu Sestra v akci, Hudební divadlo Karlín, Praha)

(role Deloris Van Cartier - Sestry Mary Clarence v muzikálu Sestra v akci, Hudební divadlo Karlín, Praha) Natálie Grossová

(role Sáry v muzikálu Ples upírů, Goja Music Hall, Praha)

(role Sáry v muzikálu Ples upírů, Goja Music Hall, Praha) Katarína Hasprová

(role paní Danversové v muzikálu Rebecca, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) Opereta a muzikál - mužský výkon Peter Pecha

(titulní role v muzikálu Rocky, Dark style agency v Kongresovém centru Praha)

(titulní role v muzikálu Rocky, Dark style agency v Kongresovém centru Praha) Pavel Režný

(role Tonyho v muzikálu West Side Story, Divadlo J. K. Tyla, Plzeň)

(role Tonyho v muzikálu West Side Story, Divadlo J. K. Tyla, Plzeň) Daniel Rymeš

(titulní role v muzikálu Chaplin, Městské divadlo Brno) Balet a pantomima - ženský výkon Fanny Barrouquéreová

(sólo v inscenaci Amazonky, Lenka Vagnerová and Company, Praha)

(sólo v inscenaci Amazonky, Lenka Vagnerová and Company, Praha) Nikola Márová

(role Matky v inscenaci Svěcení jara v rámci programu Timeless, Národní divadlo, Praha)

(role Matky v inscenaci Svěcení jara v rámci programu Timeless, Národní divadlo, Praha) Barbora Šulcová

(sólo v inscenaci O Balcão de Amor v rámci programu All That Jazz, Rock, Blues, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) Balet a pantomima - mužský výkon Burak Serkan Cebeci

(role D’Artagnana v inscenaci Tři mušketýři, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)

(role D’Artagnana v inscenaci Tři mušketýři, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) Rory Ferguson

(role Pavla Maliny v inscenaci Petrolejové lampy - Obrazy z Jilemnice, Divadlo F. X. Šaldy, Liberec)

(role Pavla Maliny v inscenaci Petrolejové lampy - Obrazy z Jilemnice, Divadlo F. X. Šaldy, Liberec) Ondřej Vinklát

(role Vyvoleného v inscenaci Svěcení jara v rámci programu Timeless, Národní divadlo, Praha)