Na půdě staré radnice v České Skalici objevili doslova poklad. Historické loutky, kulisy a scénáře

„Hlavně na ty kulisy opatrně. Je to staré a křehké. Aby se s tím nic nestalo."

A je sbaleno. Eva Schwarzová ze souboru Raraši dohlíží na převoz vzácného divadla.

O co vlastně jde?

„Jsou to loutky přes 50 let staré. Dříve u nás v České Skalici byla tradice, že se hrálo loutkové divadlo. Jako malá holka jsem poctivě chodila na představení. Takže když jsem se teď dozvěděla, že se loutky našly, protože se léta nevědělo, kde jsou, tak jsem byla poctěna tím, že by to město rádo svěřilo našemu souboru."

„Končíme s činoherním divadlem s dětmi, které jsou dlouhé roky dělali. A budeme se přeorientovávat na loutková představení. Loutky jsou to opravdu nádherné. Některé tedy budou potřebovat trošku potřebovat opravit. Čeká nás dlouhá a mravenčí práce, ale většina loutek je velice hezky zachovalá. Až se divím, za ta léta."

Loutky teď odjely z místního muzea, kde byly uskladněny. Na jejich převoz dohlíží také Martina Zálišová, vedoucí muzea. Dávala také dohromady celý soupis nalezených předmětů. Co všechno obsahuje?

„Divadlo obsahuje přes 40 loutek. Potom nějaké fragmenty, že se dochovaly například jen hlavy nebo nohy. Různé kulisy, větší scény. Dochovaly se také staré scénáře, zhruba od první třetiny dvacátého století až do 80. let minulého století. Dále rozepsané a přepsané scénáře pro jednotlivé herce. A nějaké látky."

„Vše se převezlo a bude se teď opravovat. Budou se měnit vodící nitě, vodidla se dochovala, takže ty se jen mírně upraví. Je toho celkem skoro 200 kusů. Paní Schwarzová si teď nález odvezla a bude to zejména na ní. Ale moc se na to těší. Už jsme spolu komunikovaly, co s tím teď dělat dál," dodává Martina Zálišová.

Odborníci teď tedy začnou pracovat na obnově všech kulis a loutek. První pohádku by českoskalický soubor Raraši chtěl odehrát už v příštím školním roce.