Celá sezona už je ztracená, hrát se začne až v září, odhaduje ředitel divadla v Opavě

Bez herců a bez diváků jsou nejen velká, ale i menší regionální divadla. Mnoho z nich už ani neplánuje, že by odehrálo nějaké představení v této sezóně. Například ve Slezském divadle v Opavě se ještě před pár dny šily roušky. Teď už je ve zkušebnách a dílnách klid a řeší se pouze vracení vstupného. Opava 13:15 15. dubna 2020 Posledním představením divadla byla v půlce března generálka bez diváků

Jeden z herců opavského divadla v montérkách a s rýčem v ruce na poli si v seriálu divadelních videí z karantény opakuje texty. Nemůže na jeviště, hlediště i šatny jsou v divadle prázdné.

Jediné rušné místo najdeme teď v kanceláři, kde se vrací vstupenky a komunikuje na dálku s diváky. A nejen to.

„Jsem ve fázi přípravy, ale vymýšlím něco optimistického na náš reklamní sloup. Tam dávám premiéry, které teď nejsou, ale chtěla bych diváky nějak povzbudit aspoň nějakým pozdravem,“ prozrazuje Českému rozhlasu Ostrava Jiřina Rozsípalová.

Nedá se odhadnout, kolik to všechno bude stát a jak se to bude nakonec řešit. Otázkou je, jak to udělal třeba s abonenty, kteří mají nárok už na několik chybějících premiér. Prognóza moc optimistická není, bude to prý velký hlavolam.

„Myslím, že nebudeme hrát. Nechci být špatným prorokem, ale myslím si, že budeme maximálně zkoušet a že hraní bude až od nové sezony v září,“ odhaduje ředitel Slezského divadla Ilja Racek.

Posledním představením divadla byla v půlce března generálka bez diváků. Na premiéru už nedošlo.