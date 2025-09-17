Činohra Nebezpečné známosti zahájí novou sezonu Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Letos ho čeká 14 premiér
V Divadle F. X. Šaldy v Liberci ve středu začíná nová sezona s názvem Za Obzor. Herecký soubor ji zahájí ve středu v devatenáct hodin inscenací Nebezpečné známosti. Činoherní adaptace francouzského románu měla premiéru v červnu. Malé divadlo zahájilo sezonu už minulou středu hrou Burian. Letos návštěvníky obou divadel čeká celkem čtrnáct premiér.
„Myslím si, že každý chlap v sobě má kousek Valmonta. Někde jsem to v sobě našel. Pamatuju si, že první zkoušky byly hodně citlivé a opatrné vůči sobě navzájem a vůči kolegyním, se kterými se tam hodně mazlíme,“ přibližuje zákulisí zkoušek Filip Jáša.
Filip Jáša hraje hlavní roli Vikomta de Valmont v inscenaci Nebezpečné známosti. Spolu s ním se představí Karolína Baranová v roli Markýzy de Merteuil. Madam de Tourvel zahraje Eliška Jansová.
„Madam de Tourvel pociťuje obrovské emoční výkyvy a bojuje sama se sebou. Ten vnitřní boj mi přijde vždy náročný. Každý člověk někdy zažil boj s tím, co říká srdce a co říká hlava,“ říká herečka Eliška Jansová.
Podle dramaturgyně Lenky Chválové je inscenace zrcadlem dnešní doby. „Lidi se dnes opravdu ženou za slastí a mají úplně jiné hodnoty, než jsou ty hlubší. V základu říkám, že to je hra o lásce. Kdo si myslí, že láska na něj neplatí, tak si celkem úspěšně dokáže zničit život a zničit sám sebe,“ popisuje.
Další program
Inscenace Nebezpečné známosti zahájí novou sezonu na prknech Divadla F. X. Šaldy. Letošní sezona v libereckém divadle F X. Šaldy je 142. v pořadí.
„První premiérou činoherního souboru bude Moliére od Michaila Bulgakova. To bude ve Velkém divadle a bude to režírovat Ivan Krejčí, který zde působil už v minulosti,“ prozrazuje letošní program mluvčí divadla Jakub Kabeš.
„Další premiérou, letos první baletní, bude hudební koláž Frida, kterou bude připravovat přímo šéfka souboru Marika Mikanová. Pak nás čeká premiéra v Malém divadle Přelet nad kukaččím hnízdem v režii šéfky činohry Kateřiny Duškové,“ dodává mluvčí.