Naše D1, to je smích přes slzy, přiznávají Slováci. Teď o tragikomické stavbě vznikla divadelní hra

V 70. letech se Slováci rozhodli, že dvě hlavní metropole propojí dálnicí. D1 má vést z Bratislavy do Košic. Tento příběh ale zatím na svůj šťastný konec stále čeká. O tom všem je jedna inscenace ve Slovenském komorním divadle nazvaná D1 (pracovní název).

Když na konci 90. let tehdejší premiér Vladimír Mečiar slavnostně otevíral nový kousek dálnice D1, pozval si na přestřižení pásky světově známou modelku Claudii Schiffer. Její postava hru provází po celou dobu. A nejen ona – někdy nepřímo, jindy zjevně – se v ní objeví všichni dosavadní slovenští premiéři.

„Každý ví, že se při tom krade, každý ví, že se toto téma politizuje. Před volbami se vždy něco postaví a otevře, aby se na to pak zase na chvíli zapomnělo. V jednu chvíli jsme se rozhodli, že nebudeme dělat satiru, ale pokusíme se o zvláštní poezii politiky. Že odvyprávíme příběh národa pastýřů, kteří si nejsou schopni postavit cestu,“ říká pro Radiožurnál režisér Lukáš Brutovský.

Napsal divadelní hru, kde nikdo nemá hlavní ani vedlejší roli. Šest herců přednáší šest monologů, které nějak odrážejí, co se vše od počátku výstavby až doteď událo.

„Když jsme poprvé četli text, velmi jsme se bavili. Je to ale smích přes slzy, myslím, že je to tragikomické,“ přiznává herečka Naďa Vladařová.

Osobní téma

Pro Vladařovou i pro většinu Martina a jeho okolí je téma dálnice D1 osobní. Právě mezi Martinem a Žilinou se už roky staví jeden z nejdelších dálničních tunelů. Základní kámen různí politici poklepali už třikrát, přesto se v něm stále nejezdí.

Podstata hry se navíc neskrývá pouze v neúspěšné stavbě dálnice, ale i v určitém obrazu slovenské mentality. Tvůrci věří, že by tomu mohlo velmi dobře porozumět i české publikum.

„Neschopnost to dostavět a rochnění si v problému, ty jsou pro nás příznačné. Máme ten prů*er rádi, je to náš prů*er. Máme se na koho vymluvit, máme si na co stěžovat,“ uvažuje Brutovský.

Když divadlo premiéru hry D1 (pracovní název) uvádělo, paradoxně na něj nedorazila část delegace z Košic. Kvůli komplikacím na silnici se musela otočit a jet zpět na východ. Takříkajíc trn z paty teď Slovákům mírně vytrhnou Maďaři – dostaví ještě letos část své dálnice, a tak se do Košic Slováci dostanou rychleji alespoň přes sousední stát.