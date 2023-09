Všechno zlé je pro něco dobré, to v mojí kariéře platí doslova, říká Dagmar Pecková

Dagmar Pecková vyrostla v Medlešicích, absolvovala jeden ročník chrudimského gymnázia v matematicko-fyzikální třídě a dnes ráda háčkuje a vaří. To jsou samozřejmě ty méně podstatné informace z jejího života. Její hlavní náplní stále zůstává hudba. Stále koncertuje, začala hrát ale i činohru a už sedmým rokem pořádá v Chrudimi festival Zlatá Pecka. Chrudim 21:07 9. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dagmar Pecková v Mozaice | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

První ročník byl tematicky zaměřený na jednu z jejích nejslavnějších operních rolí Carmen. Jan Jiráň pro tuto příležitost napsal divadelní hru Carmen y Carmen, přímo na míru Dagmar Peckové, které v druhé hlavní roli sekunduje Bára Hrzánová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na jevišti strávila 43 let svého života. Začátky ale nebyly jednoduché

„To byla moje první činohra, a moc mě tenhle žánr začal bavit. To představení má obrovský úspěch, ostatně se také hraje už 7 let a stále máme vyprodáno. Samozřejmě si uvědomuju, že velký podíl na tom má právě Bára Hrzánová, se kterou tam hraju,“ vypráví Dagmar Pecková.

Od té doby si Dagmar Pecková vyzkoušela několik dalších rolí v činohře, z nichž nejaktuálnější je Maria Callas v mladoboleslavském divadle. Za roli byla dokonce mezi 10 nominovanými herečkami na cenu Thalie.

Konzervatoř na druhý pokus

Na jevišti strávila 43 let svého života. Začátky nebyly jednoduché. Na první pokus jí nevzali na konzervatoř, rok tedy odchodila na chrudimském gymnáziu. Vyšlo to až na druhý pokus. Po absolvování konzervatoře jí zase nevzali do Národního divadla, kde dokonce tvrdili, že nemá talent.

Pěvkyně Pecková, novinářka Rakušanová nebo tanečník Yemi obdrželi medaili předsedy Senátu Číst článek

Tak odešla do Drážďan, tehdy východního Německa. „Možná už tenkrát byla problémem ta moje typická prostořekost. Tady se nehodila a nehodí. Německy jsem na začátku neuměla, takže tam jsem jen hezky zpívala a nic neříkala, dost možná i proto tam byl ten můj start tak rychlý,“ vzpomíná dnes s úsměvem Dagmar Pecková.

V průběhu kariéry tedy zažila leccos, odmítnutí, uznání, syndrom vyhoření, úspěchy, kritiku… Dnes říká, že nejrůznější překážky, které musí překonávat, asi v životě potřebuje. Na druhou stranu ji velmi těší i ocenění její práce. Tím byla například stříbrná medaile předsedy Senátu Miloše Vystrčila.

Dostala ji za pořádání festivalu Zlatá Pecka a podporu mladých talentů. Součástí přehlídky jsou totiž kurzy Talentissimo a Pěvissimo, které jsou zakončené závěrečnými koncerty a dávají mladým umělcům příležitost stát na pódiu s různými světovými osobnostmi.