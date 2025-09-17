‚Dejme kostýmům druhou šanci.‘ Plzeňské divadlo J. K. Tyla pořádá výprodej nepotřebných převleků

Šaty, které na jevišti oblékla Desdemona v opeře Othello, nebo kostým Billyho Crockera z muzikálu Děj se co děj – i tohle oblečení nabízí divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni ve výprodeji se sloganem Dejme kostýmům druhou šanci! Přes léto vyřadili na dva a půl tisíce kostýmů a zájemci si je teď můžou koupit.

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla nabídlo do prodeje své nepotřebné divadelní kostýmy

| Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Lidé si na výprodej přišli hledat oblečení třeba na masopust, výlety s dětmi a někteří i do práce. „Vzhledem k tomu, že moderuji, tak si myslím, že jako kostým na nějakou akci s tématem buď horor, film, nebo nějaká historie nebo šlechta se to bude hodit,“ líčil jeden z návštěvníků.

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla mimořádnou akci – výprodej nepotřebných kostýmů

Divadlo vyřazovalo ty kostýmy, které byly staré, nebo ty, které byly z nevhodných materiálů.

„Různé dobové kostýmy, různě pláště, šaty, ale taky zároveň spoustu i civilního oblečení, které jsou převážně jako v činohrách, ten výběr těch kostýmů k vyřazení probíhal tak, že vyřazovali hodně staré kostýmy nebo ty, které jsou ušité ze starých materiálů, ze špatně udržitelných materiálů, protože teď už se používají jiné látky, jiné postupy na šití, aby se v tom třeba mohli tanečníci lépe pohybovat,“ popisuje Mluvčí divadla Martina Drbušková.

Zájemci o kostým si můžou přijít vybrat do dílen divadla do čtvrtka.

