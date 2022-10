30 let Dejvického divadla. Dodnes ho tvoří skvělí herci, atraktivní představení, gagy a dobrá atmosféra

„Dejvické divadlo pro mě bylo a do značné míry stále je etalonem dobrého činoherního herectví anglosaského střihu, kde se sdružují herci, kteří umí hrát a kteří dokáže společně se všemi ostatními dělat dobré interpretační divadlo,“ shrnuje divadelní publicista, kritik a spolupracovník Vltavy Vladimír Mikulka.

Nápad vzešel od Evy Měřičkové Kejkrtové a umělecký šéf Jan Borna tehdy do divadla přivedl celý ročník alternativního herectví z DAMU. „Tím se podařilo po dlouhých letech vytvořit v Praze generační divadlo,“ vyzdvihuje v debatě pořadu Akcent na Vltavě divadelní kritička Marie Reslová.

„Byli to ještě studenti a během dvou sezón se z nich stalo jedno z nejvýraznějších divadel v Česku,“ souhlasí Mikulka.

Éra Miroslava Krobota

V roce 1996 přišel do divadla režisér Miroslav Krobot. „Eva Suková s Evou Měřičkovou ho oslovily, když tehdy režíroval v Národním divadle, prý si skoro ani netroufaly mu nabídnout, aby odešel k nim takzvaně do sklepa. Ale on souhlasil,“ vzpomíná Mikulka.

Také Krobot do divadla přivedl celý jeden ročník alternativního a loutkového divadla a přizval ještě několik dalších herců. „Postupoval ze začátku jako pedagog, dával jim systematicky úkoly a každou inscenací zlepšoval jejich hereckou techniku,“ připomíná kritička Reslová.

Krobot tak připravoval nejen herce, ale i publikum na to, čím se pak Dejvické divadlo proslavilo.

„Přitom nezačínali nijak skvěle. Když přišla Krobotova skupina, tak se na pár let přestalo do Dejvického divadla chodit, neděly se tam mimořádné věci. Ale Krobot přivedl Ivana Trojana, Martina Myšičku, Igora Chmelu a to už byli zavedení herci. Způsob, jakým Krobot budoval soubor, je naprosto příkladný,“ zdůrazňuje Mikulka.

Umělecký šéf a režisér Krobot podle Reslové mířil na atraktivitu směrem k divákovi a herecké schopnosti souboru. K tomu podle ní přidal také gag a humor a využíval také improvizace. Kromě ruské klasiky Krobot sahal také po autorských hrách a současných textech.

Martin Myšička a Ivan Trojan v seriálu Zkáza Dejvického divadla | Zdroj: Česká televize

„Ještě bych připomněl jednu věc a zřejmě to bude pravda, co se o Dejvickém divadle říká, že je tam výborná nálada v šatně, že tam není rivalita a hvězdný systém, kdy někdo je hvězda, na kterou ostatní pracují a přejí mu, aby si zlomil nohu. Zároveň to divadlo nikdy nemělo hvězdné ublíženecké manýry,“ soudí Mikulka a dodává:

„Svědčí o tom koneckonců i to, že současní herci jsou filmové a televizní hvězdy, které by nemusely mít Dejvického divadla zapotřebí, kdyby je to nebavilo. Jinde by si vydělali lépe a slávy by také dosáhly lépe třeba v seriálu. Ale to, že chtějí hrát v sále pro 120 lidí, znamená, že je to těší.“

Pod uměleckým vedením Martina Myšičky

Miroslav Krobot opustil post uměleckého šéfa divadla v roce 2014, nahradil ho Michal Vajdička a v roce 2017 Martin Myšička, který současně v divadle hraje.

„Obával jsem se, že se z Dejvického divadla stanou Cimrmani: ať budou hrát cokoli, budou na ně chodit davy, protože tam budou slavná jména. I kdyby deset let v Dejvicích nenazkoušeli nic nového, tak budou mít vyprodáno. To se nenaplnilo, zcela cíleně se tomu snaží vyhnout. Mám pocit, že tam přijde režisér, dostane herce a udělá s nimi, co chce, a pokaždé je to trochu jiné, nemá to jednotný styl,“ popisuje Mikulka.

S tím souhlasí i Marie Reslová. „Myšička je výborný herec, ale není to režisér, který by myslel na jednotný styl, který by měl sílu posunout soubor dál jako celek. V tuto chvíli je volba režisérů i titulů hrozně náhodná,“ doplňuje kritička s tím, že navzdory všemu je divadlo neustále vyprodané.

