Dejvické divadlo se přesunulo do větších prostor. ‚Sehnat lístky bude jednodušší,‘ říká ředitel Průdek
Z Dejvic na Jižní Město, navíc do mnohem většího sálu. Takové stěhování má za sebou Dejvické divadlo, které se divákům poprvé už tuto sobotu představí v bývalém multikině Galaxie na pražských Hájích. Na víc než rok se tam soubor přesune kvůli rekonstrukci domovské scény. Už teď je jasné, že na Hájích bude soubor hrát oproti původnímu ročnímu předpokladu minimálně do konce roku 2026.
Reprízou jedné z nejúspěšnějších her Dejvického divadla Každý má svou pravdu začne už 34. sezona populárního souboru. Sál číslo dvě bývalého multikina už vypadá jako divadelní.
Dejvické divadlo se přesunulo do větších prostor. Na místě natáčel Tomáš Maleček
„To byl kinosál, kde byly vytrhané koberce, sedačky i plátno. Doplnili jsme dřevěné jeviště a přivezli jsme sedačky z Dejvického divadla,“ popisuje pro Radiožurnál umělecký šéf divadla Jiří Havelka.
„Přenášíme úplně všechno, celý repertoár, protože jeviště je větší, než bylo tam. Naopak jsme tady udělali šálové vykrytí, které to zmenší na parametry Dejvického divadla. Je to otevřenější halovitá scéna,“ vysvětluje Havelka, co všechno mohli z Dejvického divadla přenést.
Stupňovité hlediště nabídne divákům přibližně 250 míst. Ředitel Dejvického divadla Lukáš Průdek si od toho slibuje, že sehnat vstupenky do tohoto divadla bude jednodušší než dřív. Potvrzuje to třeba už probíhající předprodej na listopad.
„Pro všechny diváky to může být radostná zpráva, protože Dejvické divadlo není vyprodané za pár vteřin, ale trvá to. Kdo chce ulovit lístky, tak se dostane, protože kapacita tady je téměř oproti naší domovské scéně dvojnásobná,“ říká Průdek.
Na konečné metra C Háje ožívá i dalších sedm ještě nedávno opuštěných sálů multikina. K Dejvickému divadlu se připojilo například Divadlo Minor, festival 4+4 Dny v pohybu nebo DAMU.
Pochod do Galaxie
Všechny soubory program v Galaxii zahájí slavnostně tuto sobotu v 10 hodin. Ve stejný čas od Dejvického divadla na Praze 6 vyrazí pochod do Galaxie směrem na Prahu 11. K tomu se může připojit kdokoliv.
„Můžou se přidat kdekoliv na trase, která má necelých 18 km, je tam pět vytipovaných zastávek, kde bude program. Na hranicích Prahy 11 nás přivítá jízdní hlídka městské policie, která nás s koňmi doprovodí sem, kde proběhne slavnostní zahájení,“ připomíná Havelka, který na listopad chystá v Galaxii první premiéru.
„Je to zatím pracovní název Facka, ale možná už vydrží, uvidíme. Při zkoušení autorského typu se vždycky všechno do poslední chvíle mění. Bude to dokumentární inscenace nebo inscenace pracující prvky dokumentárního divadla s osobními výpověďmi. Bude se týkat jedné reálné kauzy, která se odehrála na I. P. Pavlova,“ popisuje hru Havelka.
Inspiraci pro tuto ni nalezl v podcastu Českého rozhlasu Plus Odpustit? Právě s Českým rozhlasem Plus bude Dejvické divadlo spolupracovat celou sezonu. Společně nabídnou několik debat. Tu první na téma ctnosti a neřesti začátkem listopadu.