Dejvické divadlo zaplnilo kinosály s Elegancí molekuly. V Praze bylo na přímý přenos vyprodáno

Tisíce lidí v neděli na různých místech Česka i Slovenska souběžně sledovaly přímý přenos představení z Dejvického divadla v Praze. O hru Petra Zelenky Elegance molekuly, ve které účinkují třeba Ivan Trojan nebo Martin Myšička, byl mezi lidmi velký zájem. V hlavním městě byla většina kin vyprodaná už týden dopředu. Praha 23:40 8. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přímý přenos představení Elegance molekuly z Dejvického divadla | Foto: Sabina Vosecká | Zdroj: Český rozhlas

Je neděle 19 hodin a v pražském Světozoru ve všech třech kinosálech spouští přímý přenos z Dejvického divadla. Stejný program je v tu samou chvíli i v kině Lucerna, Biu Oko nebo v jednom ze sálů největšího multikina v Česku na pražském Chodově.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V jednom z kin, které mělo na programu živý přenos představení Elegance molekuly, natáčela reportérka Tereza Cedidlová

Kromě Prahy ale sledují lidé představení Elegance molekuly i na desítkách dalších míst.

„Finálně je zapojených 170 kin, jsou v České republice i na Slovensku, jedno kino je na ambasádě v Kodani. Třeba se přihlásilo Regionální informační centrum v Dolních Břežanech, Kulturní centrum Klánovice, kino ve Vimperku nebo kino ve Štětí,“ vyjmenovává Sabina Coufalová z distribuční společnosti Aerofilms.

Podle režiséra celého přenosu Jakuba Taberyho je nejsložitější zařídit kvalitní zvuk.

Když nemůžou diváci k nám, jdeme my za nimi, zve do kina na stream Dejvického divadla herec Myšička Číst článek

„Je tam spousta mikrofonů. To znamená, že to není úplně jednoduchá práce. A máme pět kamer, ty stříháme, abychom diváka dostali více do hry. Nejenom že jdeme do kin, ale ještě vidí herce v bližších pohledech, které prostě nikdy jiným způsobem neuvidí,“ vyzdvihuje.

Úroveň živého přenosu si diváci po jeho skončení pochvalovali. „Já jsem nadšená, s kamarádkou jsme sehnaly lístky na poslední chvíli a každá jsme byla v jiném sále. A zrovna říkám, že jsem nadšená, že bych na to nejradši šla znova přímo do Dejvického divadla,“ reaguje jedna z návštěvnic kina.

Živý divadelní přenos si Dejvické divadlo vyzkoušelo už v loňském roce, kdy vysílalo derniéru inscenace Ucpanej systém. V kinech ji tehdy vidělo téměř 33 tisíc lidí.

Na příští rok už se společností Aerofilms chystají živý přenos derniéry Racka.