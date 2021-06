Diváci se do divadelních sálů vrací zatím pozvolna. Některé scény ale hlásí vyprodáno

Divadelní sezona je opět v plném proudu. Jednotlivé scény své sály ale zatím mohou otevřít jenom pro polovinu diváků, kteří se musí prokázat negativním testem, potvrzením o prodělání nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech nebo dokladem o očkování. Jaký je o lístky do divadel zájem, zjišťoval Radiožurnál. Praha - Brno - Ostrava 16:18 8. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlediště českých divadel jsou zase zaplněná diváky. Herci pro ně začali po několikaměsíční nucené pauze zase hrát z očí do očí. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Národní divadlo v Praze otevřelo před týdnem. Vyprodáno měli už minulý čtvrtek na oblíbené představení Kytice a stejně tak tomu bylo i o víkendu, kdy hráli operu Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Do jejich historické budovy přišlo kolem pěti set lidí. To je maximum, které tam při současném omezení do půlky sálu mohou vpustit. Nadějně pro ně vypadají i další dny, kdy mají ve Státní opeře na programu třeba Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského. Tam jsou lístky vyprodané zhruba ze dvou třetin.

Senát pomáhá s návratem kultury. Ve Valdštejnské zahradě vystoupí Dejvické divadlo i Činoherní klub Číst článek

Národní divadlo v Brně a v Ostravě

Pomalu se diváci vrací do sálů i v moravské metropoli. Podle ředitele brněnské scény Martina Glasera ale některé návštěvníky stále odrazují respirátory a vstupenky kupují na poslední chvíli.

„Teď se návštěvnost nabízených představení pohybuje mezi polovinou a sto procenty toho, co máme k dispozici. Některá představení, jako třeba Majitelé klíčů nebo nový Nabucco jsou vyprodaná a některé tituly se plní pomaleji,“ vysvětluje Glaser.

V Ostravě otevírá Národní divadlo Moravskoslezské sály až v úterý, kdy budou hrát například komedii Habaďura. V sále je na večerní vystoupení neobsazená zhruba pětina sedaček. Už dopoledne přivítali uvnitř první diváky na generální zkoušce opery Hubička Bedřicha Smetany. Více ale diváky táhnou do sálů komedie, jak řekla k návštěvnosti mluvčí ostravské scény Šárka Swiderová.

„Obsazenost je mezi dvěma třetinami až osmdesáti procenty, ale jsou tam i rezervace. To znamená, že prodaných vstupenek je méně. Předpokládáme, že lidé vyčkávají. Ale i tak je to perfektní, protože ten hlad po kultuře tady byl a lidé do divadla jít chtějí,“ uvedla pro Radiožurnál.

Příspěvková divadla

Mezi příspěvková divadla patří třeba pražské Švandovo divadlo. Tam se do poloviny velkého sálu vejde zhruba 150 návštěvníků. Podle Magdaleny Bičíkové, které zastupuje smíchovskou scénu, je ale prodej lístků pomalejší než před pandemií.

„Představení komedie Kurz negativního myšlení se už stihlo vyprodat ze tří čtvrtin. Komedie Smrt mu sluší byla teď zcela vyprodaná. Poslední vstupenky v prodeji jsou na reprízy naší nedávné premiéry Ať vejde ten pravý s Denisou Barešovou a Oskarem Hesem. Hlediště se plní i na červnovou novinku Adamova jablka," popisuje Bičíková.

Brněnské divadlo Husa pro provázku zatím hraje na pod širým nebem na dvoře. Jeho umělecký ředitel Martin Sládeček potvrdil, že o lístky je obrovský zájem. Přičítají to právě i tomu, že venkovní scéna je pro návštěvníky atraktivnější.