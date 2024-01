Velké divadelní scény v Česku šetří na dekoracích i energiích. Návštěvnost i tržby jim ale rostou

Většina divadel se aktuálně snaží ušetřit na recyklaci starých dekorací a kostýmů.

„U některých vybraných premiér vytěžíme materiál ze zrušených představení a kostýmy třeba z fundusu. Vzhledem k výrobním nákladům na jednotlivé inscenace to je poměrně nezanedbatelná částka,“ vysvětluje Radiožurnálu Jakub Kabeš z Divadla F.X Šaldy v Liberci.

Šetřit se snaží divadla i na energiích. Zaměřují se na to teď třeba v Městském divadle Zlín a v Moravském divadle Olomouc.

„V současné době připravujeme projekt na fotovoltaiku. Máme tady řadu úsporných opatření například na topení. Kromě toho se budeme snažit hledat alternativní možnosti financování, jako jsou zahraniční granty. Zkusíme také oslovit nové partnery a mecenáše,“ popisuje mluvčí olomoucké scény Pavlína Dočkalová.

V Městském divadle Brno kvůli úsporám už podle mluvčí Kateřiny Vižďové museli snížit počty zaměstnaneckých úvazků. „Někteří kolegové s námi začali spolupracovat externě, případně se jejich zaměstnanecký úvazek změnil na takzvané dohody,“ dodává Vižďová.

Situace s financováním je podle některých divadel kritická. Podle vedení Národního divadla v Brně rostou náklady na jeho provoz už několik let za sebou výrazně rychleji než příjmy.

„Počítáme, jak zkrátit aktuální sezonu, to znamená hrát v červnu méně nebo nehrát dokonce vůbec. To samé na začátku příští sezony. Zvažujeme, jestli nezačít hrát až někdy na konci září. Už jsme udělali i nějaké redukce v baletním repertoáru. Teď víme, že máme výpadek v příjmech zhruba 16 milionů, respektive že o tolik nám narostou náklady,“ vysvětluje ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser, který se obává také dopadu konsolidačního balíčku.

Divadlo ABC | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Počet návštěvníků roste

I přes nutné úspory si ale první část aktuální sezony všechna námi oslovená velká příspěvková divadla chválí. Počty návštěvníků se ve většině z nich vrací do období před koronavirovou pandemií. Třeba do Jihočeského divadla přišlo od září do prosince o deset procent víc návštěvníků než před rokem.

Ještě lépe na tom jsou Městská divadla pražská. „V divadlech ABC a Rokoko zažíváme dokonce rekordní návštěvnost. V divadle ABC máme opravdu téměř vyprodáno a návštěvnost je tam nad 90 procent,“ pochvaluje si ředitel divadel Daniel Přibyl.

Na předcovidová čísla návštěvnosti se ale zatím nedostala městská divadla v Mladé Boleslavi a Pardubicích, nicméně i tam chodí na představení čím dál více diváků.

Nejlépe se tuto divadelní sezonu prodávají vstupenky na odpočinkové žánry.

„Diváky dlouhodobě přitahují více komedie, muzikály, pohádky, ale také světoznámé klasiky. K našim nejúspěšnějším inscenacím patří komedie Brouk v hlavě, balet Louskáček nebo muzikál Jesus Christ Superstar,“ dodává mluvčí Divadla J.K. Tyla v Plzni Martina Drbušková.

Podobně jsou na tom i další divadla. „V Národním divadle Moravskoslezském je největší zájem o muzikály. Vyprodáno máme třeba už od premiéry každé představení muzikálu Oliver, oblíbené jsou i Čajkovského klasické balety. Mezi operami je lídrem Prodaná nevěsta,“ říká mluvčí ostravského divadla Šárka Swiderová.

Vysokou návštěvnost i tržby očekávají velké příspěvkové divadelní scény podle aktuálního prodeje vstupenek i v druhé polovině sezony.