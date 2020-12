Šicí stroje, online přenosy nebo originální platformy. I takový byl letošní rok českých divadelníků

Konec roku s sebou přináší také bilancování. Jaký byl z pohledu divadelního dění? Už teď je jasné, že herci se letos téměř nepodívali na jeviště a diváci nevstoupili do divadelní budovy. Nepříznivé podmínky ale nabídly řadu nových možností, jak se zdokonalit v jiných ohledech - třeba online tvorbě. Praha 13:12 23. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká streamovací služba Dramox se stala během svého krátkého působení velmi populární a po znovuotevření prý neplánuje končit. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nepříznivé podmínky daly vzniknout například internetové platformě Dramox. Česká streamovací služba, která nabízí desítky záznamů divadelních představení, se stala během svého krátkého působení velmi populární a po znovuotevření divadelních sálů prý neplánuje končit. To samé říká i Albert Čuba o projektu MírPlay, který nově spouští populární ostravské divadlo Mír.

„Divadlo Mír bude v té audiovizuální tvorbě pokračovat i v době, kdy se otevřou klasická normální divadla. A my zkrátka to divadelní dřevěné jeviště rozšiřujeme i do toho digitálního prostoru a vytváříme si tak vlastně svou další scénu,” popisuje platformu Albret Čuba.

Na MírPlay můžou fanoušci ostravské scény najít kromě derniérových inscenací třeba i výstupy improvizačního projektu Tři Tygři, ve kterém společně s Albertem Čubou vystupují ještě herci Vladimír Polák, Štěpán Kozub a Robin Ferro. Ve stejné sestavě dali s režisérem Vladimírem Skórkou dohromady i seriál sKORO NA mizině, který se stal během jarní vlny pandemie internetovým hitem.

Podobně jako Mír si své vlastní internetové projekty spustily i další české soubory. Divadlo J.K Tyla v Plzni má svou novou muzikálovou televizi, královéhradecké Klicperovo divadlo online show Podkroví a Moravské divadlo Olomouc natočilo seriál Herci na vlnách.

Adaptovat se na složité podmínky zvládla ale například i samotná herecká asociace. Ta předala letošní Ceny Thalie na bez mála tříhodinovém livestreamu, který byl podle prezidenta asociace Ondřeje Kepky z hlediska přípravy výrazně náročnější než tradiční galavečer v Národním divadle.

„Bez jakéhokoliv patosu a přehánění - já jsem potom přenosu seděl v moderátorském křesílku asi 25 minut a nebyl jsem schopen se pohnout. Takovýto projekt se nedá připravit. V tom je ten problém. Když někomu vypadne to připojení, tak tím padá celý přenos,” vzpomíná na přípravy Ondřej Kepka.

Někteří divadelníci se ale letos věnovali věcem, které s uměleckou profesí vůbec nesouvisí. Soubory Zlínského nebo Švandova divadla například už během první vlny pandemie v březnu vytáhly šicí stroje a začaly vyrábět nedostatkové roušky. Jiní prodávali v obchodech, rozváželi jídlo nebo vypomáhali v nemocnicích.