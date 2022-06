Diváci jsou ostražití a v grantech není dost peněz. Tuto krizi nemusí část z nás přežít, bojí se divadelníci

Lidé z kultury jsou po pandemii vyčerpaní, dělali všechno proto, aby neztratili diváky. Propad financí je ale vážný. „Celkové náklady na energie, na výrobu vzrostly zhruba o třetinu, zatímco grantové zdroje jsou dnes na úrovni roku 2020. To nestačí. Někteří s granty počítali a letos je nedostanou, nebo v menší míře. A navíc vypadávají příjmy z tržeb,“ shrnuje problémy celého oboru Lenka Havlíková, předsedkyně Asociace nezávislých divadel. Praha 20:10 17. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Diváci v hledišti | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zájem diváků o představení je po pandemii utlumený, upozorňuje Havlíková. „Je nutné omezovat některé činnosti. Může se to týkat počtu premiér, nebo třeba doprovodného programu,“ popisuje v pořadu Akcent Českého rozhlasu Vltava.

„Myslím, že ani příští rok to nebude lepší. Spíš horší. Protože v grantových systémech už byly vyčerpány rezervy. Do budoucnosti vstupuje nezávislý sektor s velkými obavami a hrozí nevratné škody,“ říká šéfka Asociace nezávislých divadel.

„Některá divadla budou zanikat. Tuto krizi po té covidové nemusí unést,“ varuje.

Lukáš Průdek, zástupce Asociace profesionálních divadel, letošní léto označuje za klid před bouří. „Příští rok vůbec nebude jednoduchý. A už vůbec si netroufám odhadovat, jak to bude v roce 2024,“ přiznává.

Divadla tak musí plánovat svůj program v nejisté době.

„Když ale přijdou zřizovatelé, že se musí škrtat, tak to bude pro divadla problematické. V lepším případě se bude muset zasáhnout do naplánovaných programů. V horším případě se bude muset propouštět. To ale bude znamenat, že se významně omezí činnost divadel, protože v nich běžně přezaměstnanost není,“ obává se Průdek.

„Loni sice bylo složité odhadnout, jak se budou vyvíjet protiepidemická opatření, jakmile se ale otevřely pokladny, lístky šmahem zmizely. Ale letos prodáváme lístky od října a vidíme, že diváci jsou ostražití, nenakupují lístky tolik dopředu,“ přibližuje zástupce profesionálních divadel.

Divadelníci jsou navíc vyčerpaní po pandemii, kdy vymýšleli způsoby, jak zůstat s diváky v kontaktu. „Modlíme se, aby nepřišla na podzim nová vlna covidu-19,“ dodává Lukáš Průdek.