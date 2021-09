‚Je důležité dál v dětech živit fantazii.‘ Divadlo ABC představuje Drábkovu inscenaci Petra Pana

Pražské Divadlo ABC uvádí od tohoto týdne novou adaptaci slavného příběhu o Petru Panovi. První hru o nestárnoucím chlapci napsal skotský spisovatel James Mattew Barrie před skoro 120 lety, pro pražskou scénu příběhy nově upravil režisér inscenace David Drábek. A i v jeho Zemi Nezemi zůstal dostatek místa pro vílu Zvonilku i psí chůvu Nanu. Praha 12:55 25. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z inscenace Petr Pan | Foto: Městská divadla pražská

Drábkova hra není jen inscenováním známého příběhu o chlapci, který odmítá vyrůst a vlétne oknem k malé Wendy a jejímu bráškovi Míšovi a společně pak zamíří do říše fantazie, ale je také seznamováním malých školáků s kouzlem divadelního světa.

„Představení Petr Pan je hlavně oslavou fantazie. A to je, myslím, spojnice mezi příběhem a divadelnictvím a láskou k divadlu. Je důležité dál v dětech živit fantazii, aby věřily na víly - jak říká Petr Pan. Protože pak upadá fantazie, ale i velká část naší tvořivé duše,“ popsal pro Radiožurnál režisér David Drábek.

A když je Petru Panovi a jeho dětem opravdu zle, dost záleží na malých divácích, kteří hlasitě skandují, že věří na víly. A až je jejich volání opravdu hlasité, je svět Petra Pana zachráněn.

Dětská duše

Zvonilka v této inscenaci má ráda jazz. Hudbu, kterou společně s malými diváky poslouchá, složil skladatel Darek Král. Víle zároveň v nové hře Divadla ABC zůstala křídla a nad jevištěm létá.

A létá i Petr Pan v podání Kryštofa Krhovjáka. Všímavý diváci ocenili i jeho kostým Sylvy Zimuly Hanákové. „Petr Pan měl na sobě oblek, který vypadal jako pravá kůže a vypadalo to, jako kdyby byl potetovaný na kůži,“ popsal devítiletý divák, který také ocenil, že se herci nepitvořili.

To byl ostatně i autorův záměr. „Myslím, že jsem nechtěl, aby byli herci dětmi a aby je příliš kopírovali. To je vždycky legrační, ale lze to jen z části. Spíš jsem chtěl, aby v sobě probudili dětskou duši,“ vysvětlil. Původní text upravili společně s dramaturgyní Janou Sloukovou a k napsání textů písní vyzval zpěváka s pseudonymem Xindl X.