Vinen, či nevinen? V inscenaci Teror Divadla ABC se diváci stanou porotou při soudním řízení

Má člověk právo zabít víc než stovku lidí, aby zachránil život dalších 70 tisíc životů? I na to se ptá hra německého spisovatele a právníka Ferdinanda von Schiracha. Bude mladý pilot, který sestřelil civilní letadlo unesené teroristy, odsouzen? O tom od roku 2015 rozhodují diváci po celém světě. V sobotu vynesli první verdikt také v pražském divadle ABC.

Na jevišti divadla ABC stojí jednoduše zařízená dřevěná soudní síň. Na nejvyšším stupínku čelem k divákům sedí soudce, pod ním obhájce. V černém taláru přechází před obviněným Larsem Kochem státní zástupkyně v podání Jitky Smutné. Snaží se přesvědčit zbytek soudní síně, že sestřelit letadlo plné lidí je i za cenu záchrany tisíců dalších životů vraždou.

Obžalovaného pilota hraje Tomáš Novotný. Podle něj je hra úspěšná i díky tomu, že se do rozhodování aktivně zapojí i diváci. „Diváci jsou už na začátku upozorněni, že rozhodují o výsledku inscenace. Myslím si, že je to v pravou chvíli vtáhne do děje a musí dávat pozor. Ne, že by jim to usnadňovalo rozhodování, protože otázek je stále mnoho. Čím více informací ale budou mít, tím snáze se jim bude rozhodovat,“ popisuje Radiožurnálu Novotný.

Tomáš Novotný v roli Obžalovaného | Zdroj: Divadlo ABC

Hru Teror v ABC režíruje Ondřej Zajíc. „Právě úplně obyčejný člověk, který je příjemcem informací, které většinou neumí vůbec vyhodnotit, najednou může přijít do divadla, posadit se tady a s problematikou se potkat. Hra mu spíše zamotává hlavu, ale udělá také to, že se může s tím problémem bít,“ popisuje Zajíc.

V roli státní zástupkyně se ukáže Jitka Smutná | Zdroj: Divadlo ABC

Inscenace připomíná skutečný soudní proces. Její autor Ferdinand von Schirach je původní profesí právník. A odborný jazyk se objevuje i na jevišti. „Když už zvolíte takovou formu, musíte mít strašně silné téma. Víme, že terorismus miluje, když se na světě může prezentovat velkou tragédií, když může působit velké ztráty na životech. A rozměr toho, o čem se tady bavíme, je tak veliký, že úplně zapomínáme na to, že jsme v procesu.

Hra Teror končí rozhodováním o vině či nevině obžalovaného. Výsledky hlasování pak divadlo ABC přidá na webové stránky Teror.Theater, kde si diváci budou moct na interaktivní mapě světa porovnat, jak se hlasovalo v ostatních zemích.

Schirachova divadelní hra měla premiéru v roce 2015 v Berlíně. Od té doby se hrála na více než 30 renomovaných scénách po světě a vidělo ji téměř 400 tisíc diváků. Více než 60 procent přitom rozhodlo o Kochově nevině. V říjnu 2017 byla inscenace uvedena také v Národním divadle Brno.

Výsledky z představení v Národním divadle Brno | Foto: Repro Terror.Theater | Zdroj: Divadlo ABC