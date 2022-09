Startovat poslední sezonu je vzrušující i zavazující, říká ředitel Divadla Archa. Scéna v roce 2023 skončí

Už bezmála 30 let je jeho jméno spojeno s ojedinělou pražskou scénou – Divadlem Archa. Na jeho palubě úspěšně překonal povodně a proplul i grantovými bouřemi. Teď kormidluje do přístavu, Archa v roce 2023 skončí. Jaké bude loučení a co bude dál? I o tom se v pořadu Až na dřeň rozpovídal Ondřej Hrab. Praha 13:48 20. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Hrab, ředitel Divadla Archa | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

„Startovat poslední sezonu je vzrušující i zavazující. Měla by hodnotit minulé a zároveň hledět do budoucna. Chceme se v ní zaměřit na představení, která Archu profilovala. Doufám, že v ní nebude moc sentimentu,“ říká Ondřej Hrab, který divadlu Archa zasvětil pořádný kus svého života.

Jako kluka ho přitom divadlo vůbec nebavilo. „Mně to tehdy připadalo falešné. Nechápal jsem, proč herci na jevišti křičí a proč předstírají emoce, které jim stejně nikdo nevěří.“

Ekonom a sociolog Ondřej Hrab pořádal v Praze v 80. letech utajená představení. „Mívali jsme tehdy heslo – cukr do kapes. Nosívali jsme v nich trochu cukru, abychom měli zdroj energie, kdyby nás zatkli. Naštěstí jsem ho nikdy nemusel použít.“

„Divadlo mě začalo bavit, až když jsem zjistil, že se dá hrát i jinak, že může být i sociálním experimentem.“ Ondřej Hrab

Začínat od nuly

V prostoru Archy vznikne od roku 2024 něco úplně nového, s jiným jménem i náplní. „Nové vedení bude začínat na zelené louce. Jinak by byli zatíženi minulostí,“ zdůrazňuje Hrab.

Sám na tom byl v devadesátých letech podobně – na zelené louce – Archu zakládal. „Je to osvobozující pro ně i pro mě. Nebudu nucen hodnotit, jestli můj nástupce dobře pokračuje. Začínat od nuly je to nejlepší, co můžete udělat.“

