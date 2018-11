Osobnost, jako byl Václav Havel, tu dnes chybí, říkají autoři divadelní inscenace Dopisy Olze

Četli jste někdy Dopisy Olze? A šli byste na ně do divadla? Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka věří, že na inscenaci, kterou pod stejnojmenným názvem připravili pro pražské Divadlo v Dlouhé, lidé přijdou. Lehké srdce ale před první veřejnou generálkou nemají. Praha 12:18 17. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka, režisérské duo SKUTR | Foto: Šárka Ševčíková

„Dnes nás čeká první poprava před diváky,“ smějí se Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka v rozhovoru s Janem Pokorným, když o dnešní veřejné generálce Dopisů Olze mluví. „Na veřejné generálky většinou chodí důchodci, ti jsou kritičtí k novějším formám. Jde ale zároveň o nejlepší lakmusový papírek, abychom zjistili, pro koho může inscenace být," vysvětlili autoři inscenace.

Havel jako člověk

Na Dopisech Olze se prý oběma hostům Jana Pokorného nejvíc líbí, že jde o jediný literární dokument Václava Havla, ve kterém se ukazuje jako člověk. „Alespoň k něčemu bylo to vězení dobré. Dnes víme, jaký byl. Dopisy Olze jsou proto velmi výjimečné,“ upozorňují.

Vězení totiž podle nich Václava Havla v nejlepším slova smyslu zatvrdilo. „Šel do sebe a řekl si: ‚Přijímám odpovědnost za své kroky, vím, co a proč dělám. A stojím si za nimi.’ V Divadle v Dlouhé nás sdružuje to, že nám osobnost jako Václav Havel chybí,“ řekli.

Právě to je podle režisérského tandemu SKUTR (alias Lukáše Trpišovského a Martina Kukučky) důvod, proč Divadlo v Dlouhé nesáhlo po některé z osvědčených Havlových her a raději se pustilo do dramatizace právě Dopisů Olze.

Dopisy Olze mají v Divadle v Dlouhé premiéru v sobotu 17. listopadu.